Hamarosan elkészül a parkoló és a játszótér

Az elmúlt évek során nem sok fejlesztés volt az egykori Kőrösi úti volt orosz laktanya területén létesült Esze Tamás-lakótelepen.

Most két komolyabb beruházás is folyamatban van, új parkoló épül, és hamarosan a régi, elbontott játszótér helyén is újat építenek.

A város északi szélén, az egykori orosz laktanya tiszti lakásaiból és legénységi épületeiből kialakított új lakások sokakat vonzottak az Esze Tamás-lakótelepre, ahol több száz család él a négy- és ötemeletes lakótömbökben, amelyek többnyire magántulajdonú lakások, kisebb része önkormányzati bérlemények.

A lakótelepen többnyire kisgyermekes családok élnek, ezért egy nagyobb és egy kisebb élelmiszerbolt is működik a lakótelepen. Az elmúlt húsz évben ugyan történtek kisebb beruházások – játszótér épült a volt Levi’s-gyár egyik munkacsoportjának anyagi támogatásával – valamint egy füves területet bekerített az önkormányzat focipálya gyanánt a gyerekeknek, de a komolyabb fejlesztések mostanáig elkerülték a városnak ezt a részét. A régi játszótér azóta jórészt tönkre ment, a zöld füves területről pedig eltűnt a kerítés.

Néhány napja munkagépek jelentek meg a lakótelepen, ahol a nagy bolt előtti részen egy harminc férőhelyes aszfaltozott parkoló épül, valamint elbontották a régi játszótér tönkrement fa elemeit. A területen elegyengetik a terepet, és hamarosan új játékelemeket, kültéri fitneszeszközöket helyez ki az önkormányzat. A nyáron már felújították a padokat.

Információink szerint kivágják a jóval a háztömbök fölé nőtt, veszélyessé vált nyárfákat is, illetve eltávolítják a veszélyes ágakat. A kivágott fák helyére újakat ültetnek.

