Hamarosan elindulhat a bugaci látogatóközpont építése

Több sikeres pályázatnak köszönhetően mintegy másfél milliárd forint értékben indultak el beruházások Bugacon. A polgármester hangsúlyozta: a legnagyobb fejlesztés a látogatóközpont építése lesz az Aranymonostor projekt keretében.

A település jövőjét nagyban befolyásoló fejlesztések valósultak meg és vannak folyamatban Bugacon, melyekről Szabó László polgármester számolt be hírportálunknak. Mint mondta, évekkel ezelőtt készítettek egy tanulmányt arról, hogy mi lehet Bugac kitörési pontja. E szerint a turisztikában látják a község jövőjét, hiszen olyan adottságai vannak, amelyeket ha jól kiaknáznak, akkor ismét visszanyerheti régi népszerűségét a település – vélekedett a polgármester. Ezt a célt szolgálja többek között a Kurultaj is, amelynek sikeres lebonyolításához szervesen kapcsolódik a Táltos Panzió felújítása. Az épületet – az öreg csárdához hasonlóan – azzal a céllal vásárolta meg az önkormányzat, hogy megmentse az enyészettől. Ugyanakkor a szebb napokat is megélt panzió egyfajta kiszolgálóépületként biztosítja a hátteret a Kurultaj programjaihoz.

– Apró lépésekben, de szépen halad az épület felújítása. Egy sikeres LEADER-pályázatból megépítettük a tűzivíztározót a panziónál, amit továbbfejlesztve fürdőtóvá alakítottunk azzal a céllal, hogy nyáron a táborozó gyerekek használhassák. A víz jó minőségéről egy tisztítórendszer gondoskodik. Szintén pályázati támogatásból kicseréltük az elavult kazánt egy korszerűbbre, felújítottuk a nádtetőt és a lovas karámokat. Nagyon fontos fejlesztés volt a panzió kútjainak a felújítása is, hiszen csak engedélyezett kút birtokában működhet szállásként az épület – részletezte Szabó László.

Elmondta, a Táltos Panzió szomszédságában található, felújított öreg csárda hasznosítására is több ötlet született. Az éttermet szeretnék bérbe adni, de odaköltöztetik a helytörténeti gyűjteményt is, ahol tematikus kiállítás keretében mutatják be a település történetét. A helytörténeti gyűjtemény megüresedett épületében – ami a művelődési ház udvarán található – egy civil házat alakítanak ki, amit két nyertes pályázat tesz lehetővé. Elsőként felújítják az épületet, amiben otthont kapnak majd a civil közösségek, a fiataloknak pedig egy klubot alakítanak ki.

– Régóta húzódott, de sikerült elindítani a községi konyha felújítását is – folytatta a jó hírek sorát a polgármester. A Belügyminisztérium negyvenmillió forintos támogatásához az önkormányzatnak 12 millió forint önrészt kell hozzátennie. Ebből nemcsak felújítják az általános iskola udvarán működő konyhát, hanem bővítik, és az eszközparkját is korszerűsítik, hogy még egészségesebb ételek készülhessenek a bugaciak számára. A konyhában mintegy négyszáz adag ételt főznek naponta. A szükséges zöldségek jelentős részét pedig a község kertjében termelik meg.

A konyha felújításával párhuzamosan elkezdődött a polgármesteri hivatal és az iskola új szárnyának, illetve tornatermének az energetikai felújítása is. A több mint 350 millió forintos beruházás a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósulhat meg. A projekt során kicserélik a nyílászárókat, leszigetelik az épületeket, melyek tetejére napelemek kerülnek, és úgynevezett hőszivattyús fűtési rendszert alakítanak ki, ezáltal szinte nullára csökken az épületek rezsiköltsége – hangsúlyozta a település­vezető.

Szabó Lászlótól azt is megtudtuk, hogy az óvodában hamarosan új tornaszoba épül. A fejlesztést a Magyar Falu Program keretében elnyert mintegy 25,5 millió forintos állami támogatásból valósítják meg. Jelenleg száz óvodás jár az intézménybe, így a korábbi három helyett négy óvodai és egy bölcsődei csoporttal működik az óvoda, így az elmúlt években tornaszobaként használt teremből csoportszoba lett, ezért elengedhetetlenné vált egy kényelmes, a gyermekek nevelését segítő tornaszoba kialakítása. A tervek szerint jövő évben az óvoda működéséhez igazítva valósítják meg a hetven négyzetméteres bővítést. A polgármester arról is beszámolt, hogy szintén a Magyar Falu Program keretében nyertek támogatást az óvoda udvarán lévő játékok cseréjére. Az ötmillió forintos állami támogatásból hat új játék telepítésére nyílik lehetőség.

– Úgy tűnik, hogy az Aranymonostorhoz kapcsolódó látogatóközpont építése is hamarosan elkezdődhet. Több sikertelen közbeszerzési eljárás után végre vannak érvényes ajánlatok, így a napokban választjuk ki a kivitelezőt. Reményeink szerint még idén elindulhat a beruházás. A projekt összértéke 1,2 milliárd forint, ebből az építkezésre 800 millió forint jut – összegezte Szabó László. Hozzátette még: a jövőbeni turisztikai és gazdasági fejlesztések alapját jelenti az a napokban érkezett jó hír, mely szerint 2020–2022 között megújul a választókerület több útszakasza, köztük a Bugac–Kiskunfélegyháza közötti 54.102-es számú út.