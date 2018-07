Hamarosan csatorna vezeti el az esővizet

Több mint három évtizedes probléma látszik megoldódni azzal, hogy az elmúlt napokban elkezdődtek a csatornázási munkálatok a halasi csillagvizsgáló körüli lakótelepen, ahol egy-egy nagyobb esőzéskor gyakran bokáig érő vízben jártak az ott lakók.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Napok óta hatalmas munkagödröket kell kerülgetniük a Kossuth utca melletti lakótelepen élőknek, amit azonban ők cseppet sem bánnak. A legtöbben még most is csodálkozva nézik a sok munkásembert, akik mérnek, ásnak, ahol kell, bontanak, másutt már a csöveket fektetik. Az arra élők nehezen hiszik el, hogy mindez nem vágyálom, hanem maga a valóság. A lakók hitetlensége érthető, hiszen sok évtizedes probléma látszik megoldódni egyik hétről a másikra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A halasi csillagvizsgáló és környéke komolyabb zivatarok idején csak gumicsizmában volt megközelíthető száraz lábbal. Sőt, volt, amikor az egyébként becsatornázott Kossuth utcán is tengelyig érő vízben jártak az autók. Ilyenkor még napokig, de volt, hogy hetekig bokáig lehetett süllyedni a sárban, míg ki nem száradt a talaj. A házak mögötti füves területen korábban játszótér állt, ilyenkor az is megközelíthetetlen volt. A körzet képviselői rendszeresen jelezték a problémát a városháza felé, a kommunális feladatokat ellátó önkormányzati cég forráshiány miatt, azonban a tünetkezelésen kívül sok mindent nem tudott végezni. Kisebb munkálatok ugyan voltak, de azok nem bizonyultak elégségesnek a felgyülemlő csapadékvíz elvezetésére, átfogó megoldásra volt szükség.

Időközben a lakótelepi játszóteret is elbontották, mert már nem felelt meg az EU szabványainak, ez azonban csak tovább borzolta a lakótelepen élő kisgyermekes családok kedélyét. Aláírásgyűjtésbe is kezdtek egy új játszótér építése érdekében, azonban a csapadékelvezetési problémák megoldása előtt nem sok értelme lett volna, hiszen a játszóteret újra és újra elöntötte volna a rengeteg víz.

Bognárné Nagy Éva, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a mostani munkálatok költsége hozzávetőleg 4,5 millió forint. Valamennyi épülettömbről levezető esőcsatornát bekötik a most lefektetett vezetékes rendszerbe, így a tetőkön összegyűlő esővíz egyenesen a csapadékcsatornába lesz vezetve. Új csapadékelnyelő nyílásokat is építenek a lakótelep területén, így a felgyülemlő esővíz hamarabb el tud majd folyni, amit szintén a Kossuth utca csapadékcsatorna-hálózatába vezetnek majd be. A szakemberek azt remélik a beruházástól, hogy sikerül megoldani ezt a sok évtizedes problémát.