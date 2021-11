Hamarosan elkészül Bácsbokodon és Bácsborsódon az új szennyvízhálózat

A Közép- és kelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2 című projekt sajtónyilvános rendezvényét tartották néhány nappal ezelőtt a József Attila Művelődési Házban. Az eseményen a helyi lakosokat Bognár Anita polgármester és Móczár László, a Magyar Vakond Kft. projektvezetője tájékoztatta a beruházás jelenlegi helyzetéről.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony a Kispesten bevált módszerrel siklatná ki a fenyegető vizsgálatot

A rendezvényen elhangzott, hogy Bácsborsódon 99 százalékos készültségben van a csatornahálózat kiépítése. Összesen 8,5 kilométer csatornát építenek és 407 darab bekötést hoznak létre.

– Nyáron kezdődött meg Bácsborsódon is a szennyvízhálózat kiépítése, ami most lassan a végéhez közeledik.

A tervek szerint amint 2022 februárjában a szennyvíztelep is üzemelni kezd, következhet az ingatlanok rákötése.

Több alvállalkozóval dolgozott a Magyar Vakond Kft. a településen és pozitív visszajelzések érkeztek a lakosok részéről. Dicsérték a munkájukat. Én már örülök, hogy a télbe megyünk és a helyreállítási munkákat tavasszal valósítják meg, addig nagyon sokat tud ülepedni, tömörödni a talaj. Vannak helyek, ahol nem tökéletesen működik, de tavasszal elvégzik a helyreállítási munkákat – részletezte a baon.hu-nak Bognár Anita polgármester.

Móczár László projektvezetőtől megtudtuk, hogy már négy évvel ezelőtt lépett hatályba a szerződésük, mely szerint a kezdetben csupán Bácsbokodon építettek volna csatornahálózatot, de időközben kiegészült az eredeti terv és ennek köszönhetően Bácsborsód is bekerülhetett a projektbe.

– A szerződésünk 2017-ben lépett hatályba, megkaptuk a munkát, felülvizsgáltuk a szennyvízmennyiséget és -minőséget, kiderült, hogy nem valósítható meg a projekt. Ekkor kezdődött el egy közös gondolkodás, hogy miképpen lehetne megvalósítani a beruházást. Akkor vetődött fel, hogy Bácsbokod mellé Bácsborsód települést is be kell vonni, és egy közös szennyvíztisztító teleppel kell csatornahálózatot építeni. Ennek az egyeztetése hosszan elhúzódott. A szerződést módosítottuk és bekerült Bácsborsód település is.

Bácsbokodon 2021. januárban kezdtük el az építést, ahol elkészült 18,5 kilométer csatornahálózat, ami jelenleg 99 százalékos készültségben van.

Ott 1686 bekötés épül, Bácsborsódon 8,5 kilométer csatornát építünk, itt 407 darab bekötés épül. Itt is hozzávetőlegesen 100 méter van még hátra és a csatornahálózat készen van. A szennyvíztisztító telep építését ez év júniusában tudtuk megkezdeni, jelenleg már szerkezetkész állapotban van. A próbaüzem legkésőbb jövő év áprilisában elindul. Itt, Bácsborsódon 2022 tavaszán kezdjük a helyreállítási munkákat, jelenleg a téli konszolidációs időszak kezdődik – mondta hírportálunknak Mó­czár László projektvezető, a Magyar Vakond Kft. képviselője.

Az eseményen részt vett Kovács László, Bácsbokod polgármestere, akitől megtudtuk, hogy a településen a lakossági panaszokat, észrevételeket folyamatosan felveszik és eljuttatják a kivitelező részére, aki rövid időn belül reagál ezekre.

– A fővállalkozói és az alvállalkozói csapattal nagyon meg vagyok elégedve. Lakossági panaszok természetesen voltak, vannak, de egy ekkora beruházásnál ez magától értetődő. Ezt is kezeljük, méghozzá úgy, hogy az önkormányzat létrehozott egy platformot, ahova a lakosok be tudják jelenteni a problémákat. Ez működhet személyesen, ímélben, vagy papíralapon. Kihelyeztünk a hivatalba egy gyűjtődobozt. Egy napon belül átküldjük a vállalkozónak a jelzést és utána fölvesszük egy táblázatba. A vállalkozó amikor elvégzi a lakos által jelzett jogos problémát, akkor időszakonként visszajelez a táblázatban, hogy ez megvalósult. Ezt követően mi felhívjuk a lakosokat, ellenőrizzük, és amennyiben rendeződött a kérdés, akkor kizöldül a táblázatban. A lakosok is látják, hogy a problémájukkal foglalkozik az önkormányzat. Fontos az önkormányzatnak, hogy kijavítsanak minden kérést – mondta Kovács László polgármester.

Az előttünk álló időszakról elmondta, hogy mivel jön a tél, leállnak az aszfaltgyártó üzemek. Leállnak az aszfaltos felújítások, ha mínuszfokokat mérhetünk majd.

A próbaüzem hat hónapig tart, a kivitelező ez alatt az időszak alatt is a helyszínen tartózkodik és ha bármilyen probléma van – akár a lakosság vagy az önkormányzat részéről –, amelyet a kivitelezőnek még pótolni, visszajavítani kell, akkor lehetőség lesz arra, hogy ezt a kivitelező megvalósítsa, hangzott el az eseményen.

Lesznek javítások Kovács László bácsbokodi polgármester úgy véli: – Biztosan maradnak olyan javítanivalók, amelyek jövő tavasszal készülnek el. Természetesen arra törekednek a vállalkozók és mi is, hogy olyan átvágások, vagy lakosságot érintő bontások ne maradjanak bármiféle javítás nélkül, amelyek balesetet okozhatnának. Feltöltik zúzottkővel, vagy ideiglenesen megoldást találunk, a lényeg, hogy jövőre, ha minden a tervek szerint halad, márciusban elkészül az új telep – mondta el Kovács László polgármester.