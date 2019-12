Hamarosan átadják a Mesevár Óvodát

Befejeződött a három csoportszobás, új óvoda építése Fülöpszálláson. A konyhafelszerelések az elmúlt héten megérkeztek, az új bútorok is rövidesen a helyükre kerülnek. A létesítmény átadását az év végére tervezik.

A három csoport befogadására alkalmas, energiatakarékosan üzemeltethető épület kivitelezése közel 200 millió forintba kerül. A beruházásra a község 178 millió forint támogatást nyert a Bács-Kiskun megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán. A kormány a rendelkezésre álló keretet további húszmillió forinttal egészítette ki, mivel a pénz nem lett volna elegendő a kivitelezés költségeire és az új eszközök, bútorok beszerzésére.

– Önkormányzatunk régóta tervezi, hogy új óvodát épít a Mesevár Óvoda helyett, mivel a Herpai Vilmos Általános Iskola, a református templom és a helyi konyha szomszédságában levő intézmény épületének felújítása már nem kifizetődő. Az eredetileg kollégiumként működő, majd a kilencvenes évek elején óvodai célra átalakított épület nem felelt meg a kor elvárásainak. A kiszolgálóhelyiségek hiánya több esetben okozott problémát, a rendszeres karbantartás, a részleges felújítások pedig csak időlegesen oldották meg gondjainkat – mondta el érdeklődésére Gubacsi Gyula, a község polgármestere.

Az új óvoda számára a településközpontban vásárolt telket az önkormányzat. A három csoport befogadására alkalmas, 670 négyzetméter alapterületű, energiatakarékosan üzemeltethető épületben külön orvosi és tornaszoba, logopédiai foglalkoztató, tálalókonyha, valamint a szükséges kisegítőhelyiségek is helyet kaptak.

– A projektben elkülönített 8 millió forintból eszközöket, berendezési tárgyakat is tudunk vásárolni. A két évig tartó építkezés a napokban befejeződött. Az új intézményt jövő év januárjában vehetik birtokba a gyermekek. Pályázatot nyújtottunk be az új óvoda udvarának kialakítására is és nyertünk 5 millió forint támogatást a Magyar Falu Programban. A játszóudvart leghamarabb tavasszal vehetik birtokba a gyermekek. Az új óvoda jelentősen javítja a településen élő gyermekek és családjaik életminőségét, elősegíti az önkormányzat köznevelési feladatainak magas szintű ellátását. A modern közintézmény felépítése mindenképpen szükséges volt, mivel egyre több fiatal választja otthonának Fülöpszállást, így a születések száma is növekvő tendenciát mutat – emelte ki a polgármester.