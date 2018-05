Halason betiltották a tűzijátékozást a lakótelepeken

Betiltotta a 2. és 3. osztályba sorolt pirotechnikai eszközök használatát a lakó­telepeken és azok 40 méteres körzetében a kiskunhalasi képviselő-testü­let. A döntésre azért volt szükség, mert tavaly szilvesz­teréjszaka a Bem ­utcai lakótelepen tűzijátékozó fiatalok egy rakétával kis híján felgyújtottak egy negyedik emeleti lakást.

Mint arról ­annak idején beszámoltunk, több tűzi­játék-rakéta is becsapódott a Bem utca 9. szám ­alatti lépcsőház egyik negyedik emeleti lakásának erkélyére a szilveszteréjszakai mulatozás idején. A szomszédok elmondása szerint, a tűzi­játékozó fiatalok mintha szándékosan az épületek ­felé lőtték volna a rakétákat. Az egyik szemtanú elmondása szerint fel is kiabáltak az alsó erkélyen álló szomszédnak, hogy álljon el onnan, nehogy eltalálja a lövedék. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult, az elkövetőket azonban nem sikerült kézre keríteni. Mint ahogy az sem bizonyosodott be, hogy szándékosan lőtték volna a rakétákat a lakás erkélyére, a szomszédok vallomása több ponton is ellentmondásos volt. A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást.

Az egyik rakéta átszakította az erkélyajtón lévő szúnyoghálót és az üvegnek csapódott. Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem tört be az ablak és a lövedék nem jutott be a lakásba. Ulrich Tibor, a lakás tulajdonosa egy vidéki­ városban töltötte a szilvesztert, így csak másnap, amikor hazaérkezett, akkor vette­ észre az égési nyomokat az ­műanyag keretes erkélyajtón és a redőnyön. Több százezer forintos kára keletkezett.

Az eset nemcsak az érintett lakótelepen, de az egész ­városban komoly felháborodást keltett. Aláírásgyűjtés is indult a tűzjátékok használatának ­szigorításáért. Az önkormányzat mellé állt a lakossági kezdeményezésnek, a szükséges törvényi és jogszabályi hátteret megvizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy ­lehetőség van a szigorításra.

A képviselő-testület a legutóbbi ülésén a város közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről ­szóló önkormányzati rendeletét úgy módosította, hogy a 2. és a 3. osztályba sorolt pirotechnikai eszközök használatát az év bármely szakában megtiltotta a lakótelepeken és azok 40 méteres körzetében. Ezzel azt szeretnék­ elérni, hogy ­véletlen se lőjenek a külön­böző rakétaféleségekkel a magasabb házak erkélyére, illetve­ ablakára az önfeledt mulatozók. A határozathoz csatolt melléklet ­szerint az érintett területek a ­Kuruc vitézek tere lakótelep, a ­Kossuth utca–Vasút utca–­Széchenyi ­utca–Állomás utca által határolt rész, a Schönfeld udvar, a Sárkány utca–Avar utca–­Kárpát utca–Bercsényi­ utca által ­határolt terület. A szigorított rendelet a csütörtöki kihirdetéstől számított 30. napon, vagyis ­május 26-án lép hatályba.