Halasi roma fiatalok látogattak el a Parlamentben 

Roma fiatalok számára szervezett parlamenti látogatást a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Sport az Esélyért Egyesület a halasi önkormányzattal közösen egy nyertes pályázatnak köszönhetően. A fiatalok az Országház mellett megtekintették az Országgyűlési Múzeumot is.

Életük egyik legnagyobb élménye vált valóra a halasi fiataloknak, akik pénteken kirándultak Budapestre. A csoport két autóbusszal utazott a fővárosba és egyetlen fő program volt, a Parlament látogatása. Szűcs Csaba alpolgármester vezetésével a csoport több mint egy órával előbb megérkezett a hivatalos beléptetés előtt, így bőven jutott idejük megnézni a Látogatóközpontban kialakított Országgyűlési Múzeumot is.

A halasi csoport dél után nem sokkal, a biztonsági beléptetés után indult el a Látógatóközpontból a több mint háromnegyed órás parlamenti túrára. Az Országházba lépve először a XVII-es lépcsőházba jutottak, ez a négy leggyakrabban használt lépcsőház egyike, a látogatói séta is ezen keresztül vezet az épület legreprezentatívabb emeletéig, a főemeletig. Gazdag díszítése miatt az „arany lépcsőház” elnevezéssel is illetik. A látogatóútvonal következő állomása a díszlépcsőház volt, ahol a gazdag arany és márvány díszítésű oszlopok és szobrok mellett a teret uraló, vörös színű szőnyeggel borított, 96 fokból álló lépcsősor látványa tárult a gyerekek elé. Itt közös csoportkép is készült Bányai Gáborral, a halasi körzet országgyűlési képviselőjével, aki végig kísérte a csoportot a parlamenti látogatás során. Az út innen a ház mértani és Magyarország szimbolikus középpontjába, a közel 27 méter magas kupolacsarnokba vezetet, itt őrzik 2000. január 1. óta a magyar Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, Európa egyik legrégebbi koronázási együttesét. A halasi fiatalok érdeklődve nézték a történelmi ereklyéket, ezen a helyen fényképezni nem lehetett, de sok információ elhangzott a koronázási jelvényekről.

A parlamenti séta innen a Vadászterembe vezetett, amely általában nem része a látogatási útvonalnak, így hát kivételes élményben lehetett részük a halasiaknak, akik előtt megnyitották a terem erkélyét is, ahol pazar látvány tárult eléjük a Dunáról és a budai oldalról. Többnyire diplomáciai díszvendégek szokták innen csodálni Budapest látképét a házelnök, a kormányfő, vagy a köztársasági elnök társaságában.

A csoport innen a Kupolacsarnokon keresztül a főrendiházi társalgóba érkezett. A terem ékessége, hogy Európa legnagyobb kézicsomózású szőnyege pompázik itt türkiz színben a látogatók lába alatt. Ezt követően a régi főrendiházi üléstermet tekintették meg a halasi fiatalok, amely ma konferenciák, tanácskozások helyszínéül szolgál. A terem szlavóniai tölgyből készült kazettákkal és sűrű aranyozással díszített, kiváló akusztikával és többszintes karzattal rendelkezik. Az üléseket patkó alakban helyezték el, középen a tölgyfából készült hatalmas elnöki és szónoki emelvénnyel. Jelenleg a szokásos rendtől eltérően, ebben a teremben ülésezik az országgyűlés.

A Parlament megtekintése után a Kossuth teret is körbejárták a fiatalok, készült egy csoportkép itt is, a háttérben az Országházzal, majd a halasiak elindultak a buszokhoz. A hazafelé vezető úton egy kecskeméti pihenőt is beiktattak a szervezők, a hírös város főterének nevezetes épületeit nézték meg a gyerekek a hűsítő fagylalt elfogyasztása közben.