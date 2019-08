Halasi művészek kiállítása nyílt Pirtón

Két halasi művész Virágné Színes Ilona, valamint S. Császár Anna közös kiállításának megnyitóját tartották az államalapítás ünnepén, kedd délután a falu újonnan átadott Művelődési Házában.

A kiállítást Kollarics Gábor, a halasi Bibó István Gimnázium rajztanára nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a művészet összehozza az embereket, mindenkiben gondolatokat ébreszt.

Virágné Színes Ilona művésztanár főleg akrillal alkot, de szívesen használja az olajat is. Alkotásai között szerepelnek mandalák, agyagképek, faképek, miniatűrök, olajképek és természetesen akrilképek is, szereti ötvözni a különféle technikákat. – Ilona képeinek világa a vonal kalandozásának – ami hasonló az élethez, hisz kanyargós, elágazik, kikerül – és az anyag emlékezetének kettősségét hordozza. Gyakran kutatja a felszín alatt rejlő világot, elszakadva a megszokott ábrázolásmódtól, ezzel a nézőket is gondolkodásra készteti – mondta Kollarics Gábor.

S. Császár Anna közel négy évtizede foglalkozik kerámiázássál, az agyaggal való munkálkodás szeretetét és technikáját különféle táborokban is átadja a fiatalabb nemzedék tagjainak. A kiállítás kerámiaszobrai jelképes nőalakokat formáznak, amiket csak hozzáértő kezek tudnak ilyen aprólékosan megmunkálni. – Az tudja megszólaltatni a szobrokat, aki képes alkalmazkodni az agyag kényes tulajdonságaihoz. Az agyag nedves ugyan, de folyamatosan szárad, ezért kellő határozottsággal kell hozzányúlni. Anna ezt is megtanítja a gyerekeknek – mondta Kollarics Gábor.