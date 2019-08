Halasi ápolók nyerték a megyei szakmai versenyt

Idén hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete szakmai versenyét Kecskeméten a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szociális Szakközépiskola és Szakiskolában. A négy fős csapatok kedden gyakorlati tapasztalatukat és elméleti tudásukat egy játékos vetélkedő keretében mérték össze.

Az ápolás szakmai, ápolás történeti és anatómiai kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése mellett az egészségügyi dolgozóknak elsősegélynyújtási és újraélesztési szituációs feladatokat is meg kellett oldaniuk. Keresztrejtvény megfejtése, villámkérdések megválaszolása és puzzle kirakása is szerepelt a versenyszámok között. A csapatoknak alapápolási – többek között katéter bekötés, injekció beadás, fáslizás – és szakápolási tevékenységeket is sikeresen kellett elvégezniük. A résztvevőknek a Kufár elnevezésű játékban egészségügyben használatos eszközöket kellett teljesen más funkciót ellátó tárgyként eladniuk. A nőgyógyászati vizsgálatok során használt úgynevezett kacsával például ültetőgépként kereskedett sikeresen az egyik csapat.

Megyénkben a szakmai vetélkedőt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szepó nevű csoportja nyerte meg, akik tavaly egy másik csapatukkal szintén győzelmet arattak. A dobogó második fokára a bajai Szent Rókus Kórház dolgozóiból álló Kutyabaja állhatott, míg a harmadik helyen a kecskeméti megyei kórház Életrevalók csoportja végzett. A győztes halasiak ősszel az országos versenyen mérettetheti meg magukat a többi megye legjobbjaival.