Hálaként liliomcsokrot kapnak, akik nem dolgozhatnak otthonról

Liliomcsokrokat kapott a kecskeméti önkormányzat adományként Dabasról. „A virágot a város hálájának és köszönetének jelképeként adjuk át néhány olyan munkahelyen, ahol az otthoni munkavégzés lehetetlen„ – közölte Szemereyné Pataki Klaudia polgármester.

– Ezúton is tisztelettel köszönöm mindazok áldozatos munkáját, akik most mindannyiunkért, és a gazdaság életben tartásért is dolgoznak. A liliom a Szűzanya jelképe. Az ő oltalmát, védelmét kérjük Önöknek. Köszönjük az egészségügyi és szociális dolgozóknak, az élelmet gyártóknak és forgalmazóknak, a gyógyszertáraknak, a biztonságunkra vigyázó rendvédelmi szerveknek, a vizünkért, áramunkért, fűtésünkért, köztisztaságunkért dolgozó ezreknek, a felügyeletet is vállaló pedagógusoknak, óvónőknek, dadáknak, a sok-sok önkéntesnek, az üzemekben dolgozóknak. Vigyázzanak magukra, amennyire csak lehet! Ez a helyzet sem tart örökké. Mindannyiunk lelki és testi erejére szükség lesz akkor, amikor újrakezdünk mindent – írta szerkesztőségünknek küldött közleményében a polgármester.

Borítókép: illusztráció