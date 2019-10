Hálaadó jubileumi szentmisét és terményáldást tartottak

Vasárnap délután tartották meg a jubileumi hálaadó szentmisét Kecskemét-Hetényegyházán, a Jézus Szíve római katolikus templomban. A hívek különleges szentmise részesei lehettek.

Hetényegyházán minden évben ünnepi szentmisét tartanak és közösségi találkozásra adnak lehetőséget a templom felszentelésének évfordulóján. A Jézus Szíve templom 88 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a hívek előtt. Az évforduló alkalmából vasárnap délután egy nagy, koncelebrált mise helyszíne volt. Így az idei mise a megszokottnál is gazdagabb, meghittebb hangulatban telt el.

A szentmise főcelebránsa dr. Finta József érseki helynök, a kecskeméti főplébánia ezüstmisés plébánosa volt, de vele együtt, számos piarista szerzetes is vendégként vett részt az eseményen. Köztük Szabó István atya, aki pár éve már az aranymisés papok közé tartozik. A piaristákon túl vendégként tisztelte meg a szentmisét Fekete János, Jakabszállás korábbi papja, aki a közelmúltban kapta meg 60 éves papi szolgálatáért a Magyar Kormány érdemkeresztjét.

A hetényi templomhoz kötődő egyházi személyek közül még ketten jubiláltak. A tősgyökeres hetényi születésű, és mai is ott élő Csorba István kántor-karnagy is hálát adott az Úrnak, 50 éves kántori szolgálata alkalmából. Csorba István bár nem a hetényi templomban kántor, de egykoron diákként itt kapta meg az alapot ahhoz, hogy kiváló kántor váljék belőle. Ma is szeretettel gondol vissza Szlanka József plébánosra és testvérére, Szlanka Lajos kántorra, akik elindították e szép hivatás útján.

A jubilálok sorát erősítette még a 10 éve Hetényegyházán szolgáló Szappanos Tibor atya, aki 50. életévéért adott hálát a misén.

Az ünnepi szentmise részeként áldották meg a terményeket, és a hívek abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy ezüst és aranymisés áldásban is részesültek. A szentmisét szeretet vacsora zárta a templom udvaron felállított sátorban.