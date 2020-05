Hagyományt teremtettek a szabadszállási Strázsa Túrával

A sport szeretete, népszerűsítése mindig kiemelt szerepet töltött be a szabadszállási Buza Vince életében. Alapítója és mozgatórugója volt a több mint három évtizedes múltra visszatekintő Barátok FC kispályás labdarúgócsapatnak. Nevéhez kötődik a helyi túraegyesület magalakítása, a szabadszállási Strázsa Túrák megszervezése, túraútvonalak létrehozása. Buza Vince mind a mai napig megőrizte lendületét, és a sport mellett a város közéletéből is kiveszi a részét.

– Honnan ered a sport iránt érzett szeretete?

– Az egész életemet végigkísérte a mozgás szeretete. Diákéveimben atletizáltam, szertornáztam, majd huszonegy esztendeig kézilabdáztam. Kiemelkedő eredményeim ugyan nem voltak, de nem erről, hanem a mozgás szeretetéről szólt számomra a sport. Hivatásos katonaként egyre kevesebb időm maradt a versenyszerű sportolásra, így a kézilabda után maradt a szabadidőben űzhető foci. Munkahelyemen egy nagyon jó kollektíva tagja lehettem, ahol közös volt a sport, a labdarúgás szeretete, a labda iránti megbecsülés és az egymás iránti tisztelet. A Barátok FC nevet 1988-ban, egy terembajnokság után vettük fel. Az elmúlt három évtized alatt a csapat lényegében bejárta az országot. Tizenegy éve szervezünk kispályás labdarúgótornát civil és katonacsapatok részvételével a Szabadszállási Városi Napok keretében. Az eltelt harminc év alatt nagyon sok oklevelet, érmet, kupákat és különféle relikviákat gyűjtöttünk be.

– Mi késztette arra, hogy továbblépjen?

– A túrázás az aktív szolgálatom befejezését követően kezdődött. Több szabadidőm lévén barátaim meghívtak különböző teljesítménytúrákra és megtetszett ez a mozgásforma.

– Hogyan jött létre a szabadszállási túraegyesület?

– Városunkban nem volt hagyománya a túrázásnak, mígnem néhányan elkezdtünk teljesítménytúrákra járni. Ekkor fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy Szabadszálláson, a gyönyörű erdős, homokbuckás területeken is ki lehetne alakítani a szabadidős túrázás feltételeit. Nyolc éve jutottunk arra az elhatározásra, hogy tovább bővítjük a Kolon-tóig már kiépített sárga jelzésű túraútvonalat, és ezzel lehetőséget teremtünk a város és a környező települések lakói számára a túrázásra. A szükséges engedélyek birtokában 2014 tavaszára készült el az Izsáktól Kunadacsig tartó negyven kilométeres útvonalszakasz, melynek ünnepélyes átadása alkalmából megszerveztük az első Strázsa Honvéd Teljesítménytúrát is. A siker nem maradt el, azóta a Honvéd Nyugdíjas Klub égisze alatt minden évben megtartjuk rendezvényünket. A túrázás népszerűsítése érdekében születtek meg évszakos túráink, a nyári, az őszi és a téli Strázsa Túra is, melyek egyre népszerűbbek. A tavalyi téli túrán közel hétszáz természetkedvelőt láttunk vendégül az izsáki Vadasban. Idén sajnos a koronavírus-járvány keresztülhúzta számításunkat, a teljesítménytúra elmaradt, és a nyári Strázsa Túrát sem tudjuk megrendezni, de ha minden jól megy, októberben a természet szerelmesei ismét bebarangolhatják a Felső-Kiskunság gyönyörű, buckás fenyveseit, szikes és turjános területeit.

– Szervezőtehetségét nemcsak a sportban, hanem a közéletben is kamatoztatja.

– Világéletemben közösségi ember voltam, a laktanyában számos szabadidős programot, szakmai kirándulást szerveztem. Nyugállományba vonulásom után új távlatok nyíltak meg előttem. Igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy hasznos tagja legyek a közösségnek. Elnökségi tagja lettem a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klubnak, a Kígyós Horgász Egyesületnek és vezetője a Strázsa Túraegyesületnek. Igyekszem részt venni olyan tevékenységekben, melyek a település érdekeit szolgálják. Hivatásos katonaként jelentős vezetési tapasztalatra tettem szert, amit jól tudtam és tudok kamatoztatni jelenlegi társadalmi megbízatásaim során is. A koronavírus-járvány kitörése után a helyi operatív törzs felhívására jelentkező önkéntesekből, részben nyugállományú katonákból közel nyolcvanfős polgárőr-akciócsoportot alakítottunk Szabadszálláson. A helyi polgárőr-egyesülettel karöltve segítjük az önkormányzat és az operatív törzs munkáját a szükséges anyag- és személyszállítási valamint egyéb feladatok végrehajtásában, a bevezetett szabályok betartásának elősegítésében.

– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

– A fociban már átadtam a stafétát és a túraegyesületnél is formálódik az utánpótlás, de még együtt szervezzük az egyesület tevékenységét. Jelenleg éppen a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatát elnyerve az általunk fenntartott túraútvonal egy 26 kilométeres szakaszának teljes felújítását végezzük, de a terveink között szerepel az időközben létesített Strázsa Körtúra útvonalának korszerűsítése, erdei bútorok, tornaeszközök és a helyi természeti értékeket bemutató információs táblák elhelyezése is. Dédelgetett álmunk, hogy a helyi védettségű Strázsa-hegyen egy kilátót létesítsünk, amihez természetesen támogató partnereket kell találnunk.

– Mit jelentett és jelent az ön számára a sport?

– A sport számomra ma is ugyanazt jelenti, mint fiatalkoromban. A kikapcsolódást, a fizikai állapotom karbantartását, fejlesztését, a közösségépítést. A sport nagyon jó eszköz és lehetőség a személyiség megismerésére. Aktív koromban a munkahelyi kollektíva kialakításánál is meghatározó tapasztalat volt számomra egy új munkatárs csapatjátékban, sportolás közben nyújtott teljesítménye. Abból, hogy miként vesz részt valaki a játékban, szolgálja ki, segíti a másikat, lehet következtetni, mennyire alkalmas és képes csapatban dolgozni. A felszabadult játékban ugyanis az ember nem kontrollálja magát, hanem önmagát adja.