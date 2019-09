Hagyományt teremtenének az új fesztivállal Izsákon

Péntektől vasárnapig, három napon át tart az I. Izsáki Őszi Fesztivál, melyben a település nagy hagyományokkal bíró őszi ünnepei születtek újjá. A hagyományteremtő és -folytató őszi fesztivál a település őszköszöntő eseményeként gazdag programfüzért mutatott fel, melyben helyet kapott a megszokott és az új is. A Fogathajtó Pályán megrendezett eseményen prof. dr. Kásler Miklós minister és Lezsák Sándor köszöntötte a kilátogatókat.

Pénteken Kun Vitéz domborműavatással vette kezdetét az I. Izsáki Őszi Fesztivál, a szombati programok pedig az országos motoros felvonulással indultak, a főutcán száznál is több motoros vonult fel. A Fogathajtó Pályán lovasbemutatót tekinthettek meg az érdeklődők, majd az ünnepi köszöntők sora és a városi kitüntető címek átadása következett, ahol Mondok József polgármester mellett prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere és Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte Izsák közösségét.

Mondok József köszöntőjében elmondta, hogy az első fesztivál szándékaik szerint olyan hagyománnyá válhat majd, mint a közel 100 éves múltra visszatekintő Izsáki Sárfehér Napok, őrizve a régiek hagyományait, de egyben újat is teremtve. A program, ha hagyománnyá válik, azon esztendőkben nyújt kikapcsolódási lehetőséget, amikor valamilyen okból nem rendeznek Sárfehér Napokat, mint idén, amikor nem lett volna szerencsés egy nagy tömeget vonzó eseményt szervezni az újonnan elkészült főtérre – mondta a polgármester, aki ezután az elmúlt ötéves ciklusban megvalósult nagyobb, mintegy hétmilliárd forint összértékű fejlesztésekről szólt.

Kásler Miklós köszöntőjében nagyrabecsülését fejezte ki a város iránt, mert az szellemiségében őrzi a magyar népi kultúrát és hagyományokat.

– Az ember testi jóléte mellett a lelki jólét is legalább annyira fontos, és fontos az is, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy miért van a világon, mi az emberi élet célja. Erre a választ már több mint kétezer éve tudjuk: hogy szeretetben éljen, segítsen embertársain, családján és nemzetén – mondta a miniszter és hozzátette, hogy Izsák adottságai predesztinálták a település lakosságát, hogy évszázadokon át művelje meg földjét, mely alkalmas arra, hogy azon a világ egyik legfinomabb borát adó szőlőfajta, a sárfehér teremjen. E hagyományőrzés másik oldaláról is szólt a miniszter.

– A ló kulcsfontosságú a magyar nép történetében és kultúrájában. Ha nem tenyésztettük volna a lovakat, nem lett volna lehetséges a mozgásunk, nem tudtuk volna biztosítani a területeinket, nem tudtunk volna eljutni a Kárpát-medencébe és nem tudtuk volna megtartani ezt a területet – mondta Kásler Miklós és hangsúlyozta, hogy a ló a történelmünkben és mitológiánkban is összetartotta a nemzetet.

– A fogathajtás fővárosa, Izsák megérdemli azt, hogy mindenki előtt megköszönjem azt a lelkes munkát és kitartást, amit a magyar lótenyésztés és lovassport újraélesztéséért tett – fogalmazott a miniszter.

Lezsák Sándor köszöntőjében elmondta, hogy a vidék nemcsak azért van, hogy élelmiszerrel lássa el az országot, hanem azért is, hogy otthon legyünk benne.

– Egy város annyit ér, amennyi értéket képes kitermelni magából a család, a közösség érdekében. Izsákon négyzetre emelték a kiválóságot – mondta Lezsák Sándor és hangsúlyozta, hogy minden emberben van tehetség és képesség, melyet mozgósítani kell, ez úgy az egyén, mint a különböző szervezeteknek és a kormányzatnak is felelőssége: olyan helyzetet teremteni, mely a képességet mindenkiből külön-külön előhívja.

A köszöntők és az Izsáki Sárfehér Néptáncegyüttes műsora után átadták a városi kitüntető címeket.

A szombat koncertekkel zárult. A három nap során a díjhajtás, a maratonhajtás és az akadályhajtás világkupa fordulói és az országos bajnokság döntői zajlottak.