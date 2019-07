Hadisírokat gondoztak és történelmi betekintést kaptak a táborozó diákok

Erdélyi és magyar diákok közösen tették rendbe a református temető hadisírjait. Az önkéntes munka előtt Simkó Csilla főhadnagy mesélt munkájáról, a hadisírok gondozásáról és összeírásáról.

A megyében, így Kecskeméten is évek óta folyik a hadisírok gondozása, mely a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság – kecskeméti székhelyű – 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának feladatai közé tartozik. Ezen munka szépségeibe, történelmi vonatkozásaiba engedett betekintést Simkó Csilla önkéntes műveleti tartalékos főhadnagy a református temető katonai sírkertjénél a táborozó fiataloknak.

A Város- és Faluvédők Országos Szövetségének Ifjúsági Tábora idén Kecskeméten állomásozik. Mintegy harminc fiatal pályázott sikerrel a táborba, ahol egy héten át önkéntes munkát végeznek. Ennek egyik állomása a református temető, ahol a diákok a hősi halottak sírjainak környékét tették rendbe.

– A 8–18 év közötti fiatalok nemcsak magyarországi településekről, hanem erdélyi településekről is érkeztek, Bethlenből, Kolozsvárról, Biharból és Érmihályfalváról – mesélte Tóth Edit, a tábor egyik felnőtt kísérője, aki Bethlen városából csatlakozott. – A táborlakókat három csapatra osztottuk, felváltva végzik a különböző feladatokat. Itt a temetőben, látva a fiatalokat, nagyon élvezik a munkát, jól érzik magukat ebben a szép, rendezett környezetben. Nem újdonság a táborozók számára, hogy temetőben segítenek. Az azonban pluszt ad számukra, hogy hadisírokat gondozhattak és a főhadnagy jóvoltából a történelmi tudásukat is gyarapíthatták – tette hozzá.

A rendhagyó történelmi órát Simkó Csilla tartalékos főhadnagy tartotta meg a fiataloknak, akik érdeklődve hallgatták a szakember előadását a sírok mellett.

A református temető az ország egyik legrégebbi temetője, közel 250 éve áll fenn. A hadisírok között 47 első világháborús sír található és néhány 1956-os és második világháborús. A síremlékeket az elmúlt évben újították fel. Ezeken túl van néhány katona, akit családi sírokban helyeztek örök nyugalomba.

A temető vezetője, Zilahi Kálmán örömmel vette a fiatalok segítségét.

– Úgy vélem, ez az önkéntes munka mindenki számára előnnyel jár. Nekünk segítség a mindennapi feladatok között, emellett a fiatalok megismerik egy kicsit Kecskemét történelmét, és jó hírét viszik a temetőnknek. A diákok az önkéntes munka keretében tanulnak, és híres, történelmi személyiségek munkásságát is megismerhetik – jegyezte meg Zilahi Kálmán.

A táborozó fiatalok a sírokat körbeölelő borostyánt metszették meg és az esetleges gazakat húzgálták ki. A munka gyorsan haladt.

Molnár Gergő (16 éves) Várpalotáról érkezett a táborba.

– Negyedszer veszek részt ebben a táborban. Örömmel jöttem most is, a társaság mindig jó, és a programok is tetszenek. Kecskemétet eddig nem ismertem, a délutáni kísérőprogramok keretében sokfelé járunk, eddig a Cifrapalota fogott meg leginkább, csodálatos. Az önkéntes munka nem mindig könnyű, de változatos. Az első napokban a városháza padlásán téglát pakoltam, ahhoz képest ez a temetői munka sokkal könnyebb, és a környezet is szép, csendes.

Varga Júlia (14 éves) kisapáti diáklány először pályázott a táborba.

– Egy osztálytársam mesélt róla, gondoltam, megpróbálom. Örülök, hogy bejutottam, sok új dolgot tanultam és tapasztaltam. Jövőre is szívesen visszatérek.

Az erdélyi diákok közül Tóth Kingát (16 éves) faggattuk élményeiről. Bethlenből jött, immár ötödik alkalommal, ezzel ő a rangidős.

– Emlékszem, amikor először táboroztam, fura volt, hogy nyári szünidőben önként dolgozom. Aztán gyorsan megtapasztaltam, nem a munkán van a hangsúly, hiszen új barátokra leltem, több magyar várost megismertem, világot látok. Kecskemétről korábban nem is igen hallottam, most viszont egy kis betekintést kaptam a történelmébe, nevezetességeit megtekinthettem. A temetői munkánk során pedig sok érdekeset tudhattam meg a hadisírokról, gondozásukról, összeírásukról.