Hadi hagyományőrzők találkoztak a hétvégén Kunszálláson

Hatodik alkalommal rendezte meg az Országos Hadikultúra és Military Fesztivált a hétvégén Kunszálláson a Somogyi Lovas Szabadidő Központban a HMFEST Military Hagyományőrző és Szabadidő Egyesület. A nagyszabású eseményen számos kuriózummal várták a hadikultúra szerelmeseit.

A magyar hadviselés múltját, jelenét és jövőjét is megismerhették az érdeklődők a kunszállási military fesztiválon, ahol hadi hagyományőrzők autentikus módon, interaktív formában mutatták be a különböző történelmi korok katonai életét, a katonák viseleteit, fegyvereit. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a korabeli laktanyák, frontvonalak életébe.

A fesztivál ünnepélyes megnyitóját szombaton délelőtt tartották, ahol köszöntőt mondott többek között Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke, dr. Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, valamint Kovács Imre, Kunszállás polgármestere, aki egyben a fesztivál főszervezője is.

– Az elmúlt 1100 esztendőben a Kárpát-medencében 163 döntő ütközetet számoltak össze a hadtörténészek, ebből harminc volt a vesztes, kilencven volt a győztes csata, a többi negyvenhárom pedig békekötéssel, fegyverszünettel zárult. Ebből az 1100 esztendőből táplálkoznak a hagyományőrzőink, ebből a ragyogtató múltból lehet egy ilyen seregszemlén találkozni – mondta köszöntőjében Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő.

– 2026-ban talán megvalósul az a közös álmunk, hogy akár Kunszálláson egy nagy fedett rendezvénycsarnok legyen és egy olyan rendezvényhelyszín épüljön ki a seregszemlék részére, amely márciustól októberig fogadhatja az iskolásokat is – tette hozzá Lezsák Sándor.

Lezsák Sándor után dr. Simicskó István köszöntötte a jelenlévőket.

– Öröm látni, hogy ennyi hagyományőrző és ilyen sok család látogatott el a fesztiválra. Ez egy rangos, fontos esemény, hiszen azon túl, hogy a családok együtt vannak, a gyermekeink láthatják a hagyományőrző katonákat, a ma katonáit, a ma honvédeit, a korabeli és mai eszközöket – mondta dr. Simicskó István, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos.

– Ez a rendezvény nem másról szól, mint a hazánk szeretetéről. Arról szól elsősorban, hogy aki ide eljön, az őrzi a hagyományainkat, a kultúránkat, a szokásainkat, nyelvünket. Mint Gróf Széchenyi István mondta egykor, csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya. Öröm látni, hogy itt kicsiny hazánkban sokan, és egyre többen vannak, akik nemzetekben gondolkoznak – tette hozzá dr. Simicskó István.

Ezt követően Kovács Imre, Kunszállás polgármestere, a rendezvény főszervezője szólt. Köszönetet mondott a rendezvény létrejöttében közreműködöknek, a hadi hagyományőrzőknek, a járműgyűjtőknek és a szervezőknek.

A köszöntők után a hadi hagyományőrzők és gépesített alakulatok díszszemléjére és felvonulására került sor.

Számos újítással készültek idén a szervezők, így például mindkét napon látványos második világháborús csatajelenetet mutattak be a harctéren. A katonai parádén a német–­magyar és az orosz–­amerikai hadsereg főhadiszállására is betekinthettek az érdeklődők.

A rendezvényt idén is tankok, tüzérségi járművek, páncélozott és kétéltű járművek, autók, terepjárók, kerékpárok és motorkerékpárok, híradós és haszongépjárművek színesítették, melyek közül többet az érdeklődők is kipróbálhattak. A fesztiválra több mint száz 20. századi felújított katonai jármű érkezett Európa több országából. A programokat színesítette továbbá az ország több pontjáról érkező RC-modellezők látványos bemutatója. Az aktív kikapcsolódásra kiváló lehetőséget biztosított az airsoft bázis, ahol élethű fegyverekkel, szituációs lőgyakorlatokkal várták az érdeklődőket. A hadikultúra szerelmesei különféle előadásokon bővíthették ismereteiket, és megtekinthették a Veteránfilm című dokumentumfilmet is, mely a legendás Puma század két veteránját mutatja be, Szentiványi Jánost (1920-2018) és Frankó Endrét (1923). A vetítést követően személyesen beszélgethettek a részt vevők Frankó Endre nyugalmazott repülő főhadnaggyal és a film rendezőjével, valamint producerével.

A rendezvény ideje alatt a legkisebbekre is gondoltak a szervezők, a kicsiket Military gyermeknappal és színes-játékos programokkal várták. Este tábortűz és muzsikaszó mellett eleveníthették fel a sorkatonai élményeiket az érdeklődők.