Hadat üzentek a bűnözésnek Kiskunfélegyházán

A helyi önkormányzat, a rendőrség, a Kreatív Mozaik Alapítvány, a Móra Ferenc Művelődési Központ és a Kiskun Múzeum közösen nagyszabású bűnmegelőzési programot indít, amelybe valamennyi korosztályt szeretnének bevonni. Az élményalapú programokra épülő, kreatív bűnmegelőzési projektről kedden tartottak sajtótájékoztatót a városházán.

– Évek óta komoly figyelmet fordítunk a bűnmegelőzésre Félegyházán. Azon dolgozunk, hogy senki ne váljon bűncselekmény áldozatává vagy éppen bűnelkövetővé. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy a régi módszerek ma már nem elég hatékonyak, ezért új kreatív eszközökre van szükség ahhoz, hogy megszólíthassuk a fiatalokat és az időseket egyaránt. Ennek érdekében fogott össze a helyi önkormányzat, a rendőrség, a művelődési központ, a Kiskun Múzeum és az Országos Bűnmegelőzési Tanács és indítottuk útjára a Kreatív bűnmegelőzés Kiskunfélegyházán című programot – mondta el a sajtótájékoztatón Csányi József polgármester.

– Erre a programra azért van szükség hogy az élet kritikus helyzeteiben megfelelő döntést tudjanak hozni a félegyháziak, eltudják utasítani a kábítószert, az alkoholt, tudják kezelni a virtuális zaklatásokat – nyilatkozta dr. Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. Hozzátette: a Félegyháza vezetősége korán felismerte azt, hogy a bűnmegelőzésben az önkormányzatnak is szerepet kell vállalnia, ehhez pedig meg kell keresni az együttműködésre alkalmas szervezeteket. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke elismerően szólt a félegyházi rendőrség bűnmegelőzési munkájáról is. Mint mondta, a csapat kiemelkedő munkát végez. Globálisan gondolkodnak és a helyi érdekek szerint cselekednek. Arról is szólt, hogy március végén útjára indítanak egy olyan országos programot, amely a félegyházi tapasztalatokat is figyelembe véve szeretné felkészíteni a települések polgármestereit hasonló bűnmegelőzési projektek megvalósítására.

Timafalvi László félegyházi rendőrkapitány szerint, a bűnmegelőzésre fordított munka eredményességét nagyon nehéz mérni. Számadatokkal nem tudják alátámasztani, hogy mennyi bűncselekményt előztek meg. De az biztos, hogy 2010 óta több mint felére csökkent a bűncselekmények száma Kiskunfélegyházán. Ehhez a bűnmegelőzési programok jelentősen hozzájárultak. – A rendőrségnek alapvető feladata a bűnmegelőzés, de ez egy társadalmi feladat, amit csak összefogással lehet eredményesen végrehajtani. Erről szól most induló kreatív programunk is – mondta a rendőr ezredes.

A kreatív bűnmegelőzés Kiskunfélegyházán című programot dr. Horváth-Rekedt Gréta a Kreatív Mozaik Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette. Elmondta, minden korosztály számára kínálnak majd innovatív, élmény alapú bűnmegelőzési programokat. Ilyen például az Antibetyár interaktív bűnmegelőzési játék, melynek a Kiskun Múzeum egyedülálló börtönmúzeuma ad helyet. Az egy órás játék alatt a legfontosabb vagyonvédelmi ismereteket játékos formában sajátíthatják el a résztvevők.

A másik program a Kamasztanból jeles című interaktív előadás osztályfőnöki órák keretében tizenkét aktív, kortársaikért tenni akaró fiatal részvételével valósul meg. Segítségükkel a fiatalok észrevétlenül sajátítják el az alapvető bűnmegelőzési ismereteket, egy-egy szerepbe lépve kipróbálhatják milyen áldozattá válni, de azt is kipróbálhatják, hogy milyen egy elkövető bőrébe bújni.

A Érték-mérték színházi nevelési programot alsó tagozatosok számára találták ki. A kiképzett pedagógusok a város 24 osztályában tartanak majd színházi jellegű nevelési foglalkozásokat.

Az áldozattá válás megelőzése érdekében tovább folytatják a Nyugdíjas akták című színházi előadást, amelyet az ország tíz helyszínén mutatnak be. A közönség élményszerű és humoros formában kap információkat arról, hogyan kerülhető el az, hogy egy idős ember bűncselekmény áldozatává váljon.

A Boróka veled van kutyaterápiás foglalkozás is része a projektnek. Az erőszak és agresszió kezelését célzó sorozat a szociális- és viselkedészavaros gyerekeknek szól – részletezte dr. Horváth-Rekedt Gréta.