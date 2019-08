Ha minden jól megy, iskolakezdésre megnyitják az aluljárót Kecskeméten

Ha minden a tervek szerint alakul, jövő hét hétfőn már járható lesz Kecskeméten a Szolnoki úti aluljáró, kész lesz a turbókörforgalom aszfaltburkolata.

A kivitelező Colas Út Zrt. egy hónapja azt ígérte, hogy terveik szerint tanévkezdésre a körforgalom egésze szilárd burkolatot kap, így járható lesz a kereszteződés, és minden gépjármű előtt megnyitják az aluljárót is (jelenleg elvileg csak a buszok és a taxik hajthatnak be, lámpás irányítással). A kivitelezés jól halad, a térkövezés, a sávelválasztó szigetek, járdák, kerékpárutak kiépítése már szinte mindenhol befejeződött, és a sávelválasztó gömbsüvegek lerakásával kezd kirajzolódni a csomópont formája is. Az biztos azonban, hogy még rengeteg a teendő (aszfaltozás, burkolati jelek felfestése, táblák kihelyezése), ha szeptember 1-jén ide be kívánják engedni a forgalmat, de információink szerint a Colas továbbra is ezt tervezi. Nyilván azután sem vonulnak le a munkások teljesen az építési területről, de szeptember végéig vélhetően minden hátralévő munka befejeződik, jóval a december 31-ei határidő előtt.

Az 1,2 milliárd forint költségű turbókörforgalom beruházás még novem­berben kezdődött el a régi víztoronynál. Sokkal többről volt itt szó, mint pusztán aszfaltozásról és szegélyépítésről. Az építkezésnek kevésbé látványos, viszont ugyancsak fontos és elég időigényes részei voltak a közműkiváltások, ezek miatt kell „feltúrni” kis túlzással az egész kereszteződést, és csak ezután kerülhetett a burkolat az úttestre. Többek között 1600-as átmérőjű csapadékvíz-elvezető főgyűjtő csatorna épült a Kuruc körúton és a volt KTE-pálya melletti szervizúton.