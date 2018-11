Ha megszavazzák, lesz napi parkolóbérlet Kecskeméten

Ha a képviselő-testület jövő heti ülésén támogatja, jövő év elejétől bevezetik Kecskeméten a napi parkolóbérletet.

A város fizetőparkolási rendeletének módosítása is napirenden lesz a november 22-ei kecskeméti közgyűlésen. A dr. Homoki Tamás alpolgármester által jegyzett előterjesztés kitér arra, hogy a Városrendészet az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében az elmúlt évek során több technikai újítást vezetett be. Így például 2017 decemberétől az e-bérletet és ennek interneten történő megvásárlásának lehetőségét. Az idei évtől a gépkocsivezetőknek csak a rendszám feltüntetése nélküli parkoló bérleteket, a parkolójegyeket, valamint a jogszabály alapján díjmentes parkolásra jogosító (mozgáskorlátozott) igazolványt kellett elhelyezni a gépjármű műszerfalán, a rendszámra szóló bérleteket már nem adják ki, csak virtuálisan léteznek. 2017. október 1-je óta a pótdíj is megfizethető bankkártyával a Városrendészet honlapján keresztül.

A Városrendészethez és a polgármesteri hivatalhoz sok megkeresés érkezett az egy napra szóló bérletek bevezetése érdekében, így a városvezetés most lép ezen a téren is. Az előterjesztés szerint január 1-jétől vezetnék be a napi, a város egész területére érvényes bérleteket, ez autók esetében 1600 forintba, míg egy 3,5 tonna össztömeget, 5 méter hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsinál 2400 forintba kerülne. A napi bérlet rendszámra szólna, egy adott napon korlátlan számú helyen, a díjköteles időszak teljes terjedelmében, valamennyi parkoló zónában biztosítana parkolási lehetőséget a vásárlók számára.

Nyitóképünk illusztráció!

