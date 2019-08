Ha gond akad a fizetéssel, keressük fel a közműszolgáltatót

Az eddigi hat megjelent mellett két további kiadvánnyal segíti a fogyasztók tájékoztatását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A Panasza van? Segítünk! című fogyasztóvédelmi kiadványsorozat két új füzete a közműszolgáltatás ki- és visszakapcsolásának szabályairól és a társasházakat érintő közműszolgáltatásról foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat. A füzeteket sajtótájékoztató keretében mutatták be a MEKH szakemberei csütörtökön Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megosztva gyakorolja a fogyasztóvédelem hatáskörét a Fogyasztóvédelmi Hatósággal, melynek köszönhetően évről évre újabb, a közműszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatófüzeteket adnak ki, melyek a fogyasztókat jogaikról, kötelezettségeikről és lehetőségeiről világosítja fel. Legújabb, hetedik és nyolcadik kiadványukat csütörtökön sajtótájékoztatón mutatták be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban.

Scherer Zsolt, a MEKH szóvivője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Európában a magyar földgáz ára a legolcsóbb, a villamosáram pedig a harmadik legolcsóbb. 2013 és 2018 között a lakossági kikapcsolások száma megfeleződött, mégis még mindig több ezer fogyasztót érint a tartozás miatti kikapcsolás. Scherer Zsolt általánosságban beszélt a kiadványokról, majd dr. Nemeshegyi Benjámin szakmai tanácsadó ismertette a tájékoztató füzetek fő pontjait.

Bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy figyelmetlenség vagy fizetési nehézségek miatt nem fizette be közmű számláit, ezért kikapcsolják a szolgáltatást – erről szól a Kerülje el a Kikapcsolást! című füzet. A kiadvány segít megismerni a ki- és visszakapcsolás alapvető szabályait és információt nyújt a fogyasztó lehetőségeiről. Nagyon fontos, hogy ha fizetési nehézségek adódnak, melyek nehezítik a befizetést, a fogyasztó keresse fel közműszolgáltatóját, közölje vele problémáját és próbáljanak megállapodni a fizetési ütemezésről. A fogyasztó kérhet részletfizetést, vagy fizetési halasztást. Gond esetén alapvető fontosságú a szolgáltatóval való kommunikáció, s a fogyasztó ne várja meg míg kikapcsolásig fajul a helyzet. A struccpolitika hatástalan: ha nem engedi be otthonába a fogyasztó a szakembereket, akkor a közterületről kapcsolják le a közművet, így mindenképpen a fogyasztó jár rosszul. Ha a lakossági fogyasztó már kapott értesítést a szolgáltatás lehetséges kikapcsolásáról, lehetőleg haladéktalanul fizesse be tartozását, ha ezt nem teszi, az áramszolgáltató 30 nap után felmondja a szerződést, a földgázszolgáltató pedig jogosulttá válik a szerződés felmondására. Ha rendezi valamennyi lejárt tartozását és azt igazolja is, a szolgáltatók az ügyfél kérésére 24 órán belül kezdeményezik a visszakapcsolást. Amennyiben a felhasználó jogszerűtlennek véli a szolgáltató kikapcsolásra vonatkozó eljárását, először a szolgáltatóhoz forduljon, ha ez nem hoz eredményt, akkor az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalának fogyasztóvédelmi hatóságát keresheti fel panaszával.

A nyolcadik, Társasházban él? című kiadványban megtalálható, hogy a társasházakban általában kétféle fogyasztásmérő található: az egyik a szolgáltató tulajdonában álló bekötési főmérő, a másik a lakások és egyéb helyiségek fogyasztását mérő almérők és mellékmérők. A szolgáltatónak fizetési nehézségek esetén is biztosítania kell bizonyos minimális szolgáltatást (pl. lift, közös helyiségek fűtése). A kiadvány részletesen bemutatja közműszolgáltatások elszámolását.

Több helyen is megtalálhatók a füzetek

A tájékoztató kiadványsorozathoz a kormányablakokban férhetnek hozzá az érdeklődők, illetve letölthetik a hivatal weboldaláról.