Gyűrűt kaptak a gyógyult állatok Kecskeméten

Újabb gyógyult állatokat engednek vissza a természetbe szerda délelőtt a kecskeméti Vadaskertből. Az intézmény gyógyközpontjából nyolc fehérgólyát, egy egerészölyvet és egy sünit találtak alkalmasnak arra, hogy életüket újra a szabadban folytassák.

A Vadaskert és a Kiskunsági Nemzeti Park közös összefogásaként minden évben állatok sokaságát engedik vissza a természetbe. A Vadaskertbe sérülten bekerülő állatokat az intézmény munkatársai és az állatorvos közösen kezel, gyógyít.

– Mindig örömteli esemény számunkra, ha állatokat adhatunk vissza a természetnek – hangsúlyozta Zomboryné Polyák Irén, a Vadaskert igazgatóhelyettese. – Nagyon fontos feladatunknak tartjuk a mentőközpontunk működtetését, ahol az állatgondozóink kitartó, áldozatos munkájának eredményeképp a sérülten és betegen bekerülő állatok jelentős részét sikerül megmentenünk. Köztük több fokozottan védett állat is található. A munkánk eredményességét az állatok gyógyultan való szabadon engedése fémjelzi a legtökéletesebben – tette hozzá.

A Vadaskert mentőközpontjából szerdán újabb állatokat szerettek volna visszaengedni a szabadba. A szakemberek nyolc fehér gólyát, egy egerészölyvet és egy európai sündisznót nyilvánítottak alkalmasnak arra, hogy folytassák életüket a természetben. Az eső azonban közbeszólt, így csak az előkészületeket tették meg. A Kiskunsági Nemzeti Park részéről dr. Pigniczki Csaba meggyűrűzte a madarakat, akiket a tervek szerint pénteken engednek útjukra. Az egerészölyvöt és a sünit a Vadaskert közelében, míg a gólyákat Tiszaalpárnál, vizes élőhelyen eresztik el.

A gyűrűzéssel egybekötött rendezvényen a Vadaskert munkatársai bemutatták azt az erdei fülesbagoly fiókát is, aki pár hetesen

került be a létesítménybe. Azóta szépen fejlődik, önállóan táplálkozik, így hamarosan ő is készen áll arra, hogy szabadon engedhessék.

Újdonság a Vadaskertben, hogy szerdától már látható egy fokozottan védett vándorsólyom is, ami mint megtudtuk sérülése miatt került a létesítménybe. A korábban solymásznál élő madár egyik szeme megromlott, így már alkalmatlan arra, hogy biztonságosan éljen a szabadban. A nagy madárröptében helyezték el, ahol már a látogatók is megcsodálhatják.

Hamarosan pedig a házi szamaraknál várható utód, a kiscsacsi születését nagyon várják a gondozók.