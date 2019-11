Gyümölcsöskert lehet a főtéren

Szombaton Kecskemét főterén nyolc gyümölcsfát – kajszit, almát, körtét – ültettek el a 10 millió fa kecskeméti csoportjának tagjai és a csatlakozó önkéntesek, a város utcáin, terein, óvodáiban és iskoláiban pedig ezekben a napokban további hatszáz facsemete és cserje kerül a földbe.

Július elején indult el a 10 millió fa mozgalom, amely azt tűzte ki célul, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden Magyarországon élő ember ültessen vagy kapjon egy új fát. Az elmúlt négy hónap megmutatta, hogy óriási az érdeklődés a kezdeményezés iránt, rengetegen szeretnének tenni a nemes ügy érdekében. Mára 110 csoport jött létre szerte az országban, minden megyei jogú városban jelen vannak, és 40 ezren csatlakoztak hozzá, Kecskeméten is már több mint ezren.

A csoport eleinte a facebookon alakult meg a nemes ügy érdekében tenni akaró önkéntesekből, de gyorsan kilépett a virtuális világból. A leglelkesebb tagok időt és energiát nem sajnálva találkozókat szerveztek, hogy megismerjék egymást, terveket készítettek, szétosztották a feladatokat, majd nekiálltak, hogy megvalósítsanak egy nagyszabású ültetést november 9-én, azaz szombaton. A dátum szimbolikus, az élet akarását kifejezendő jelölték ki a halottak napját követő szombatot, mely így lett az Élet Napja.

A tagok bölcsődéknél, óvodáknál, iskoláknál mérték fel, lenne-e szükség fákra, cserjékre. Több kertészet, gazdaság és cég is felajánlotta a segítségét, így például Somodi Ferenc, a Somodi Gyümölcstermesztő Birtok ügyvezetője, a Barna és Fiai faiskola, a Hegede Kertészet, a Vector Kft., a Petőfi Nyomda és a Nőnek lenni jó konferencia.

A végeredmény: ezekben a napokban Kecskeméten ötven intézményben, majdnem egy tucat közterületi helyszínen és jópár magánkertben körülbelül 600 fát ültetnek el a csoport tagjai és a hozzájuk csatlakozók. Szombaton reggel 8-kor már ásták az önkéntesek a gödröket a főtéren, a Győri András főkertész által kijelölt pontokon. Közel egy tucat kajszi, alma és körtefa került a földbe, a csoport így kívánt emléket állítani a város gyümölcstermesztő múltjának, valamint felhívni a figyelmet a gyümölcstermesztésben rejlő jövőbeli lehetőségekre. Ugyancsak a főtéren adták át a programban résztvevő intézmények képviselőinek az adományozók által biztosított facsemetéket is, a helyi könyvesboltok – Pagony, Líra, Kóborló, Malom Libri – pedig egy-egy könyvcsomaggal lepték meg a kisorsolt óvodákat, iskolákat.

– Fákat kell ültetnünk, azért, hogy legyen jövőnk! Ezért neveztük el ezt a napot az Élet Napjának. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy itt az ideje új világot építenünk. A Földünkkel, a fákkal, a természettel összhangban, egymásra figyelve, egymást segítve, közösen munkálkodva, minden egyéni érdektől mentesen. Cselekednünk kell! Az időnk fogy, az emberi civilizáció ilyen formájában nem maradhat fenn. Már a gyermekeink életében megtörténhet a jelentős felmelegedés. Ha nem teszünk semmit, 2050-re nem csak az éghajlatunk, hanem az ökoszisztémánk is jelentősen leromlik. Alig harminc év alatt! Az egész kezdeményezésünk túlmutat a fákon, itt már igazi összefogásra van szükség. Együtt, egymásért hihetetlen dolgokra lehetünk képesek! – hangsúlyozta beszédében Farkas Barta Kata, a kecskeméti csoport alapítója és fő szervezője. Aki a tennivalókról is tanulságos gondolatokat osztott meg: a városokban is ki lehet alakítani kerteket, zöldtetőket, óvni és gondozni kell a talajt, komposztálni a zöldhulladékot.

– Ez az év a nulladik évünk. Most tanulunk, tapasztalatokat gyűjtünk, lehet, hogy valamit rosszul csinálunk, amit majd kijavítunk – mondta Farkas Barta Kata, aki szólt a jövőről is: elindították a 10 millió Fa Alapítvány bejegyzését, és a tervek szerint a helyi közösségek is jogi formát öltenek majd. Kecskeméten a tavaszi kampány során a játszóterek fásítását tervezik, emellett szeretnének beszerezni egy locsolóautót is.