Gyűjtik Kiskunhalason az illegálisan lerakott hulladékot

Egy, az Olajosok útja közelében illegálisan lerakott szeméthalmot gyűjtöttek össze és szállítottak el elsőként az elmúlt napokban a Halasi Városgazda Zrt. dolgozói.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonyéknál a fővárosra nem, de saját jutalmukra bőven akad pénz

A Kiskunhalasi kistérségben is feladatokat vállaló pusztamérgesi Megyeszéle Alapítvánnyal együttműködve tucatnyinál több szeméttel és építési törmelékkel telepakolt illegális hulladéklerakót szeretne felszámolni és a területet kármentesíteni a Tisztítsuk meg az országot! program keretében a halasi önkormányzat. A Megyeszéle Alapítvány 4,1 millió forintot nyert, ebből az összegből jut a Halas környéki illegális hulladéklerakók felszámolására is.

– Az önkormányzat minden eddiginél intenzívebben szeretné felvenni a harcot az illegális szemetelőkkel szemben – nyilatkozta a baon.hu-nak Kuris István László alpolgármester, aki elmondta, hogy a Halasi Városgazda Zrt. munkatársai számos helyszínen dolgoznak ezekben a napokban, az első ilyen hely az Olajosok útja közelében volt, ahol egy kisteherautóra való háztartási szemetet takarítottak össze, majd elszállították a Szegedi úti regionális hulladéklerakóba.

– Tucatnyinál is több olyan helyszín van Kiskunhalas közigazgatási területén, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével kiírt pályázaton elnyert támogatásból, országos program keretében kármentesítenek az illegálisan elhelyezett hulladéktól. Bár a folyamatok még zajlanak, előzetes kalkulációk szerint a program keretében mintegy 80 köbméternyi szemetet tervezünk összegyűjteni – hangsúlyozta a városvezető, aki példaként szemléltette, hogy ekkora mennyiségű szemetet egy kiskunhalasi családtól 14 év alatt szállít el a szolgáltató.

– Ennyi idő alatt 28 alkalommal kérhet, évente kétszer, ingyenes házhoz menő lomtalanítást egy szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos, plusz igénybe veheti a hulladékudvar ugyancsak ingyenes szolgáltatásait, ami 14 év alatt körülbelül 200 ezer forintjába kerül az ügyfélnek. A hulladék illegális kihelyezése helyszínenként ennél jóval nagyobb károkat okozhat és akár veszéllyel is járhat. Az építési törmelékek között gyakran sérülést okozó tárgyakat, üvegdarabokat is lehet találni, melyek az állatokra és az erdőben sétálókra egyaránt veszélyesek – hívta fel a figyelmet az alpolgármester, aki azt is elmondta, hogy az elnyert pályázati forrásból a közeljövőben 12 ezer háztartásba juttat el az önkormányzat olyan tájékoztató anyagot, melyben szerepel minden fontos információ a hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők által ingyenesen igénybe vehető további lehetőségekről.

Kuris István László hozzátette, hogy a városrendészet továbbra is várja a lakossági bejelentéseket, információkat a hulladékot illegálisan elhelyezőkről, akiket a kiszabható legmagasabb bírsággal fog büntetni az önkormányzat, valamint a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is minden közzétehető információt, fénykép- és videófelvételt közzé fognak tenni annak érdekében, hogy a nyilvánosság erejével is elvegyék a kedvét azoknak, akik illegálisan szeretnének hulladékot elhelyezni bárhol is.

Erre példa az önkormányzat néhány nappal ezelőtti bejegyzése a város honlapján, ahol a Bajza utcai szelektív szemétgyűjtő mellett ágymatracot és más háztartási kommunális hulladékot szabálytalanul elhelyező autósokról készült felvételeket is közzétettek, amit a köztérfigyelő kamera készített. A szemetelőkkel szemben eljárás indult és megbírságolták őket.