Gyűjtést indítottak a bajai kislánynak

Júliusban diagnosztizáltak a kétéves Gábor Mandránál májdaganatot, ezt követően pedig orvosa elkezdte a kemoterápiás kezelést. A gyógyító eljárás során derült ki, hogy a kislánynak májtranszplantációra van szüksége. Elindították ennek a lehetőségét, felvették a kapcsolatot Hamburggal, de a Gábor család nem tudja, miből fogja előteremteni a szükséges pénzt.

A Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportja két héttel ezelőtt kapta a jelzést, hogy bajba jutott egy bajai család. A kétéves Gábor Mandrának májtranszplantációra van szüksége, ezért Németországba kell vinni.

Idén júliusban diagnosztizáltak a kislánynál májdaganatot, ezt követően a kezelőorvos elkezdte a kemoterápiás kezelést, ennek során derült ki, hogy májtranszplantációra van szüksége. Pécsen, ahol kezelték a kislányt, elindították ennek a lehetőségét, felvették a kapcsolatot Hamburggal és kiderült, hogy decemberben már tudják fogadni a családot.

Maros Bea, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportjának vezetője lapunknak elmondta, hogy munkája során többféle társszervezettel dolgoznak együtt a szociális területen belül, és az egyik partnerszervezettől kapták a család elérhetőségét és a jelzést a Gábor családról, majd személyesen találkozott a házaspárral.

– A kemoterápia, a máj­transzplantáció szükségessége lelkileg nagyon megterhelő volt a Gábor család részére. Nehéz beszélgetés volt velük, próbáltam támogatni mentálisan az édesanyát, aki többször sírva fakadt. Azt gondolom, a kisgyerek születése nagy örömöt jelent egy család életében, de később jöttek a problémák, amik anyagi nehézséget is jelentenek a családnak – mondta Maros Bea.

Az édesanya elmondta, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a másik ikerkislánnyal és négy hónapos testvérével, de tulajdonképpen erre nem is figyelnek, semmi más nem érdekli őket, csak Mandra gyógyulása. A karácsonyt is külön tölti a család, mert neki itthon kellett maradnia a két kislánnyal. Mint mondta, még soha ilyen nehéz nem volt az élete.

– Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de most csak az a fontos, hogy meggyógyuljon a kislányom, a többivel nem foglalkozunk. Eladtuk a teherautónkat, hogy ki tudjon menni a férjem Németországba és az ottani szállást lefoglalhassa, ami most 700 euróba került, de nem tudjuk, meddig kell maradnia, meddig fog tartani a kislányom kezelése – mondta az édesanya.

– A gyűjtésünk arra irányul, hogy legyen miből kint lennie az apának, mert most eladta azt a kocsit, amivel a megélhetésüket biztosította. Amíg tart a pénz tart, de hogy mi lesz utána, nem tudják. Azt mondták, ők megindultak és majd lesz valami. De azt is tudni kell, hogy steril szobát kell biztosítani a kislánynak, amikor visszajönnek. Ehhez is pénz kell majd – sorolta a költségeket Maros Bea.

Az adventben, amikor mindenki az öröm ünnepére készül, amikor túl vagyunk a harmadik gyertya meggyújtásán, reméli, hogy felhívása befogadásra talál és segíthetnek a beteg kislányon és családján.

A Máltai Szeretetszolgálat jelzésére az önkormányzat is segíteni szeretne a családnak, Nyirati Klára, a város polgármestere saját keretéből utalt ki számukra egy összeget. Kihelyeztek egy gyűjtődobozt is a bajai piaccsarnokban, a karácsonyfa mellé, és adományozásra hívnak minden jó szándékú embert. Az adománygyűjtő doboz január 30-ig áll rendelkezésre, de közvetlenül is utalhatnak a család számára az OTP Banknál vezetett 11773315-01755428-as számlaszámra.