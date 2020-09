Győrfi Pál: most nagyon fontos a közösségi felelősségvállalás

A járvány és ami utána következik címmel tartott előadást Győrfi Pál szombaton Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban megrendezett egészségnapon. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője némi humorral és személyes történeteivel fűszerezett előadásában elsősorban a közösségi felelősségvállalásra hívta fel a figyelmet.

Az egészségmegőrzés állt a középpontjában annak a szombati rendezvénynek, melyet a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat, az Egészséges Félegyházáért Egyesület és az Egészség­fejlesztési Iroda közösen szerve­zett.

Az ingyenes szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással egybekötött program nagy érdeklődés mellett zajlott. Sokan voltak kíváncsiak Győrfi Pál előadására is, aki elsőként az Országos Mentőszolgálatot mutatta be az érdeklődőknek. Előadásában elmondta, hogy a világviszonylatban is egyedülálló magyar mentőszolgálat dr. Kresz Géza kezdeményezésre jött létre az 1800-as évek végén. Önkéntes mentősöket toborzott, akik kezdetben lovas kocsival siettek a bajbajutottak segítségére. Az azóta eltelt évtizedek alatt a szolgálat hazánk legnagyobb mentő- és egészségügyi intézményévé nőtte ki magát. A lovas kocsikat felváltották a legmodernebb eszközökkel felszerelt mentőautók, gyermekek mentésére szolgáló rohamkocsik, mentőmotorok és mentőhelikopterek, amelyekkel tavaly 1,2 millió esethez vonultak ki a mentők.

Győrfi Pál – aki maga is mentőtiszt – arra is felhívta a figyelmet, hogy a mentőautóknak nemcsak a felszereltsége magas színvonalú, de az azon dolgozó kollégáké is. Mint mondta, a sofőrök – amellett, hogy kitűnően vezetnek – még a betegellátásban is részt vesznek. A mentőápoló felelős a felszerelésért, az adminisztrációért és segít az orvosi beavatkozásokban is. A mentőtiszt – ez a hivatás szintén egyedülálló a világban – főiskolai diplomával életmentő beavatkozásokat végez.

Az egészségnapon arról is beszélt, hogy a statisztikák szerint a magyar emberek egyre hosszabb ideig élnek. Köszönhető ez annak is, hogy egyre nagyobb figyelmet kap az egészségmegőrzés hazánkban is. A szóvivő elmondta, a nők várható élettartama nyolcvan év, míg a férfiaké 73.

Arra is utalt, hogy míg évtizedekkel ezelőtt az éhínség, a háborúk és a járványok miatt halt meg nagyon sok ember, addig mára békében élhetünk, inkább a túltápláltság jelent problémát, és a járványokkal szemben is nyereségre áll az emberiség. A járványokat az orvostudomány fejlődésével, a védőoltásokkal sikerült leküzdeni. Bár az új koronavírus megjelenése nagy kihívás elé állította az emberiséget, de a magyar emberek tavasszal is bebizonyították, hogy a közösségi felelősségvállalással sikeresen felvehetik a harcot a betegség terjedésével szemben. Mivel az új koronavírus nagyon gyorsan és könnyedén terjed, a maszkviselés és az unásig ismételt kézmosás fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét Győrfi Pál.

– Az első hullámot azért sikerül megfékezni, mert időben drasztikus lépéseket és nagy áldozatokat hoztak az emberek. Ami értelmet ad a tavaszi lemondásoknak, hogy időt nyertünk a felkészülésre. Ma már sokkal felkészültebbek, erősebbek vagyunk a koronavírussal szemben, mint tavasszal – hangsúlyozta a szóvivő. Hozzátette: míg tavasszal az idősebbek voltak a fókuszban, most a fiatalok körében terjed jobban a betegség. Megítélése szerint most azonban nem kell országos karanténra számítani, inkább lokális lezárások lesznek.

Arról az érdekességről is beszámolt, hogy a vírus megjelenésével nemcsak a közúti balesetek száma csökkent, de jelentősen visszaesett az infarktusok és az agyvérzések száma is. Győrfi Pál szerint valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy az emberek többet voltak otthon a családjuk körében. Arról az örömteli hírről is szólt, hogy az elmúlt két évben kétszer több ember életét tudták megmenteni a hirtelen szívhaláltól, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy egyre több ember tanulja meg a szakszerű életmentést. Többek között erre is nagyon jók az ilyen egészségnapok, mint a félegyházi, ahol az újraélesztést is elsajátíthatták az érdeklődők – vélekedett a szóvivő.