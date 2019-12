Gyöngyösi Sándor lett az év biogazdája

Több évtizedes munkája elismeréseként az Év Biogazdája díjat vehette át a napokban Gyöngyösi Sándor. A Magyar Biokultúra Szövetség szakmai elismerését elsősorban a gyógygombák termesztéséért kapta. A fülöpjakabi biogazda ugyanis Európában egyedüliként kezdte el vegyszermentesen, ökológiai gazdálkodásban termeszteni a kínai pecsétviaszgombát, azaz a ganodermát.

Gyöngyösi Sándor munkásságát már több kitüntetéssel is elismerték. Megkapta többek között a Fülöpjakabért kitüntetést és a Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért díjat, melyek mind azt igazolják, hogy jó úton jár.

– Ez a szakmai díj is megerősít bennünket abban, hogy jó irányba tartunk – fogalmazott a biogazda, aki rögtön hozzátette, hogy ezt a díjat nem egyedül érdemelte ki, hiszen felesége, Ónodi Gyöngyi mindenben támogatja és segíti. Ma már családi vállalkozásban foglalkoznak a gyógygombák termesztésével, habár egyikük sem ezen az úton kezdte a pályáját.

Sándor rádió-tévé műszerésznek tanult, míg felesége közgazdásznak. A gombatermesztést egy hirtelen jött ötlet alapján kezdték el 1991-ben, a zöldségtermesztő nagyszülők segítségével. Kezdetben csak másodállásban foglalkoztak csiperke- és laskagomba termesztésével. A gazdasági válság idején azonban csődbe ment a vállalkozásuk. Sőt, Sándort leépítés miatt a munkahelyéről is elküldték. A mentőövet a gyógygombatermesztés jelentette a család számára. A Gyöngyösi házaspár biogazda szomszédjuk, Nemes Mátyás noszogatására az országban az elsők közt kezdte el vegyszermentesen termeszteni az étkezési gombát, amit elsősorban a budapesti ökopiacon árultak. Majd egyik törzsvásárlójuk, Rédei Magda grafikusművész sokadik kérésére a ganoderma termesztésével is foglalkozni kezdtek. Gyöngyösi Sándor először ugyanis elengedte a füle mellett vevője kérését, hiszen akkor még nem is hallott a ganodermáról. Ám az asszony, betegsége miatt, hajthatatlan volt, minden egyes találkozásnál győzködte, fogjon bele a pecsétviaszgomba termesztésébe. Addig-addig mondogatta, míg végül a Gyöngyösi házaspár hosszú kutatómunka után belevágott a ganoderma termesztésébe. Ők voltak az országban és Euró­pában is az elsők, akik egyedüliként bio körülmények között termesztették a pecsétviaszgombát, részletezte Gyöngyösi Sándor. Azt is elmondta, a biogyógygombának gyorsan híre ment. A gombák királya ugyanis a legtöbb népbetegség gyógyítására alkalmas, a daganatos betegségek kezelésére is használják.

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy a pecsétviaszgomba gyógyító erejét Kínában már több ezer éve ismerik és használják. A Távol-Keleten napjainkban is hatalmas sikerrel alkalmazzák. Hazánkban is egyre népszerűbb, hiszen számos klinikai tanulmány támasztja alá hatékonyságát. Gyöngyösi Sándor azonban hangsúlyozza, bár nagyon sok pozitív tapasztalata van a ganodermával kapcsolatban, mégis azt vallja, hogy a modern gyógyászattal ötvözve lehet igazán hatékony.

A biogazdától azt is megtudtuk, hogy miután kifejlesztették a vegyszermentes termesztést, a feldolgozást is meg kellett oldaniuk. A ganoderma ugyanis a taplógombák fajtájába tartozik és eredeti formájában fogyaszthatatlan. Komoly fejtörést okozott a házaspárnak, hogy milyen formában tegyék fogyaszthatóvá a csodagombát. Hosszas kísérletezgetés után valósították meg saját ganoderma­őrleményüket, amely komoly sikert hozott számukra. Mindez arra ösztönözte Gyöngyösi Sándort, hogy újabb és újabb gombák biotermesztési technológiáját dolgozza ki. Így ma már termelnek többek között shiitake gombát, süngombát és gyapjas tintagombát is. Sőt, a gyógygombákat csokoládéval és gyógyteával is ötvözik.

Gyöngyösi Sándor ma már abban a szerencsés helyzetben van, hogy a munkája a hobbija is egyben. Ám továbbra sem ül ölbe tett kézzel, hiszen küldetésének tartja, hogy előadásokon népszerűsítse a gombafogyasztást és az egészséges táplálkozást.