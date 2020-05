Gyermekrajzokkal nyújtanak támogatást

Élvonalban címmel hirdetett rajzpályázatot a Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Utazótanári Intézményegysége az egészségügyben dolgozók munkájának elismerésére.

Az április végén lezárult felhívásra 256 darab alkotás érkezett, melyekből kiállítást nyitottak a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórháza ebédlőjében.

A kiskőrösi intézmény a munkájukat meghatározó tehetséggondozás és társadalmi érzékenyítés mellett a pályázat fontos céljának tűzte ki a halasi kórház dolgozóinak támogatását, akik a kialakult járványügyi helyzetben is példamutatóan helytállnak.

A felhívás sok gyereket és fiatalt megmozgatott, ugyanis a négyévesektől a tizennyolc évesekig minden korosztályból voltak, akik ceruzát vagy ecsetet ragadtak. Nem csupán a pályázók életkora, hanem lakhelye is széles skálán mozgott: 23 településről érkezett a több mint 250 alkotás. Egyebek mellett Kalocsáról, Kecskemétről, Kiskőrösről, Kiskunhalasról, Hajósról, Vaskútról, Garáról, Borotáról, Rémről, Bácsborsodról, Dunaegyházáról, Soltszentimréről, sőt Angliából is küldtek rajzokat a pályázók.

Viedner Mónika intézményegység-vezető érdeklődésünkre elmondta, őket is meglepte, milyen lelkesedés övezte a felhívásukat.

– A gyerekek nagyon fogékonyak voltak erre a témára. Valószínű ez annak is köszönhető, hogy mindegyiküknek volt már valamilyen kórházi élménye, illetve mostanában többet hallhatnak az egészségügyben dolgozók munkájának fontosságáról. A nagyobbak alkotásain például meg is jelennek a koronavírussal kapcsolatos gondolatok, érzelmek, és egészen döbbenetes, milyen kidolgozott, komplex műveket készítettek. Látszik, hogy rengeteg munkát fektettek a rajzokba, sokuknak személyes tapasztalatai elevenednek meg a képeken, mások egy kórház mindennapi életét vagy egy ápoló napját rajzolták meg – részletezte az alkotások sokszínűségét.

A járványhelyzetre tekintettel a jelentkezők az elkészült rajzokat lefotózva, elektronikus úton juttatták el a szervezőkhöz.

– Ez egy rendhagyó rajzverseny, amiben a szülők és pedagógusok sokat segítettek, hisz főleg a kisebbeknél a rajzok lefényképezése és továbbítása az ő feladatuk volt. Az eredeti alkotások a gyerekeknél maradtak, mi pedig a színes fotókból csináltuk meg a kiállítást – mutatta be a pályázat menetét az intézményegység vezetője.

Viedner Mónika hangsúlyozta, a gyerekek alkotásaiban szinte kivétel nélkül megjelent valamilyen formában a hála. – Vannak rajzok, ahol például az Igazi hősök vagytok felirat olvasható, aztán az egyik alkotáson a népszerű Marvel szuperhősök hajtanak fejet az egészségügyi dolgozók előtt. Nem véletlen, hogy a halasi kórház munkatársai nagyon örültek nekik és meghatódtak, nem győzték csodálni a rajzokat, hosszú ideig gyönyörködtek bennük – mesélt az első reakciókról Viedner Mónika.