Gyermekkori álmát valósította meg a kunszentmiklósi könyvtáros

Újabb ismeretekkel gazdagodtak a napokban megtartott nyári kézműves­tá­bor­ban a kunszentmiklósi gyermekek. A bőrözés, a gyertyamártás és a magvakkal díszített mézeskalácssütés rejtelmeibe Ujszászi Erika Judit népijátszóház-vezető avatta be a fiatalokat.

– Kisgyermekként nagyon sok időt töltöttem nagymamám közelében. Tőle lestem el a sütés-főzés, a hímzés, a varrás, a szappanöntés mesterségét, a mese szeretetét. A tanultakat később a családban kamatoztattam, sokat foglalkoztam a fiaimmal, többféle technikát is kipróbáltunk. Egy pályázati sikernek köszönhetően elsőként a bőrözéssel ismerkedtem meg komolyabban, majd jött a következő nagy szerelem, a mézeskalács-készítés – mesélt a kezdetekről Ujszászi Erika Judit.

A könyvtárosként dolgozó Erika a munka mellett kezdett el gyermekfoglalkozásokat tartani, illetve gazdagítani, továbbfejleszteni tudását. Pesterzsébeten elvégezte a népijátszóház-vezető képzést, majd állandó résztvevője, oktatója lett a nyári népi kézművestáboroknak. Többek között a huszonöt éves múltra visszatekintő Töröksíp Nemzetközi Népművészeti Alkotó Tábornak, de megfordult már külföldön is.

– Foglalkozásaimon a legnagyobb hangsúlyt a hagyományok átörökítésére, ezen belül a népi kézműves mesterségek megismertetésére, az alapvető fogások elsajátítására helyezem. Szívemhez legközelebb a Kalocsa környéki viseletek, motívumok állnak. Édesanyám sokat kézimunkázott, ruháimat hímzésekkel díszítette, melyeket nagy előszeretettel hordtam. Innen ered kötődésem – mondta el a kunszentmiklósi kézműves.

Ujszászi Erika Judit az iskolás korú gyermekek mellett szívesen foglalkozik a felnőtt­korosztállyal is, megtanítja nekik a bőrözés, a mézeskalács-készítés, a gyertyamártás vagy éppen a csuhé­díszek, babák, virágok, a levendulacsokrok, koszorúk kötését. Elmondása szerint velük könnyen megy a munka.

– A gyermekek nagy része jellemezően a virtuális világ bűvöletében él, hiányzik életükből a gyakorlatiasság. Tapasztalataim szerint ma már a cipőfűző, egy masni megkötése is gondot jelent a nyolc-, kilencévesek számára. Tíz esztendővel ezelőtt egyosztálynyi gyermekből – huszonöt fős csoportból – mindössze négyen, öten mondták azt, hogy nem tudják és nem értik, miként tudnának elkészíteni egy bőrtárgyat az útmutatások alapján. Az arány ma a visszájára fordult. Emiatt kénytelen vagyok egyszerűsíteni a folyamatokat, hogy a gyermekek kedvet kapjanak a kézműveskedéshez, és ami a legfontosabb, hogy sikerélményük legyen. Hogy ide jutottunk, abban rendkívül nagy szerepe van a szülőknek. Otthon sok esetben kiszolgálás van, könnyebb a szülőknek, ha gyorsan ők elvégzik a házimunkát, a ház körüli feladatokat és a gyermekeket hagyják televíziót nézni, telefonozni, mert nincs kedvük türelmesen tanítgatni őket. Ez a felfogás hihetetlen mértékben visszaveti a gyermekeket a fejlődésben – emelte ki Ujszászi Erika Judit.

A népijátszóház-vezető mun­kája során természetes anyagokkal dolgozik. Kézművestárgyaiban igyekszik a népi vonalat tovább vinni. Ma már nemcsak másolja a motívumokat, hanem beleviszi egyéniségét is, egyedibbé téve azokat.

– Az alkotómunkára vágyom főképpen, de jelenleg a táborozásokon tartott foglalkozások és a felkészülés töltik ki az időm nagy részét. Nagyon szeretem azt a folyamatot is, amikor a foglalkozás tervezésekor, a beszélgetések során – a tábor programjához illően – kialakul, hogy mit készítsünk a résztvevőkkel. Szerencsére ma már többen fordulnak hozzám ötletekért is. Úgy hiszem, semmiből sem tudok nagyon kiemelkedőt alkotni, de az alapokat szívesen mutatom meg a foglalkozásaimon részt vevő gyermekeknek és felnőtteknek. Ők továbbálmodják, és gyönyörűséges tárgyak készülnek útmutatásaim alapján. Arra törekszem, hogy lehetőleg szép és hasznos dolgok kerüljenek ki kezeik közül. A legfontosabb, hogy minél többen éljék meg az alkotás örömét. Régen dédelgetett vágyam pedig az, hogy egy kézműves-mese házat hozzak létre Kunszentmiklóson, mert mesélni is szeretek, szívesen tartok papírszínházas meséket, melyekhez egyszerű kézműves-foglalkozások kapcsolódnak – tette hozzá a népijátszóház-vezető.

Ujszászi Erika Judit foglalkozásain és a bemutatókon a bevett gyakorlattól eltérően a helyszínen ki is süti a magvakkal díszített mézeskalács ajándéktárgyakat. Nincsenek titkai, ha kérdezik, bárki számára megadja a receptet, megosztja az elkészítés módját is.

Főállásban könyvtáros volt

Erika könyvtárosként dolgozott, ám mintegy kilenc évig mellékállásban végzett, folyamatos kézműves munka és hosszas vívódás után úgy határozott, hogy megvalósítja gyermekkori álmát és a kézműveskedésnek, a népi hagyományok megőrzésének, ápolásának, átadásának szenteli életét. A kunszentmiklósi hölgy nemcsak gyermekekkel foglalkozik, hanem szívesen tanítja meg a felnőtteknek is a már-már feledésbe merülő régi mesterségek fortélyait.