Gyerekekkel közösen csomagolta és terjesztette a drogot a díler házaspár

Az elmúlt évek egyik legdurvább kábítószeres perében hirdetett pénteken ítéletet a Kecskeméti Törvényszék. A lajosmizsei díler, B. Ervin 15 év fegyházat kapott, a tárgyalás végén elkezdte szidni dr. Fodor Endre tanácselnököt, aki viszont higgadtan rendreutasította.

Lajosmizsén, a Posta tó partján 2016. január 20-án a rendőrök egy akkor még ismeretlen személy által odarejtett csomagot találtak, amelyben közel 80 gramm kristály néven ismert por és az anyag kiporciózásához használt digitális mérleg volt. A csomagot a rendőrök szerint B. Ervin rejtette oda, mivel előző este a szomszédjánál tartottak házkutatást a rendőrök, és félt, hogy hozzá is elmennek.

Végül így is történt, és a Szív utcai házban további 116 pakk, előre kiadagolt porciózott – összesen több mint 4 gramm kristályt, valamint növényi anyagmaradványt és készpénzt is lefoglaltak.

A nyomozás során az is kiderült, hogy B. Ervin 2014 augusztusától 2016 áprilisáig – feleségével, Jolánnal árult herbál, zsálya, biofű és kristály fantázianéven ismert anyagokat (főleg kristályt).

Az értékesítéshez felhasználták az akkor 12 éves fiukat, Róbertet és a náluk lakó szintén 12 éves unokaöccsüket, Sándort.

A gyerekek vitték el a vevőkhöz a megrendelt drogot, a vételárat pedig átvették; sőt, a díler házaspár a kristály kiporciózásába és csomagolásába is bevonta őket. B. Ervin 2015 októbere és 2016 márciusa között egy jászladányi férfitől vásárolta a drogot, ő, Cs. Zoltán lett az ügy ötödik vádlottja.

B. Ervinék üzelmének híre ment a környéken, sokan vásároltak tőlük. Ők pedig a kábítószer-kereskedelemre rendezkedtek be, ebből éltek. A terjesztést annak ellenére is folytatták, hogy tudták: az általuk árult szerektől több személy is rosszul lett.

Mint a pénteki ítélethirdetésen dr. Fodor Endre tanácselnök elmondta: egy ízben egy asszony éjjel kereszttel a kezében rohangált az utcán, ordítozva: mentsék meg, mert elviszi a sátán. De B. Ervintől vette a kristályt a szintén lajosmizsei T. József is, aki a szer hatására kislánya ellen fordult 2015-ben. Miután négy napig folyamatosan szippantotta az anyagot, hallucinált, feszült volt és úgy vélte, családtagjai meg akarják őt ölni, gyermekét el akarják tőle venni – és hogy ezt ne tehessék meg, a kislányát négyszer mellkason szúrta, majd magával is végezni akart (mindketten életben maradtak, T. József 13 év fegyházat kapott). Egy gyerek szintén a B. Ervintől vett szert tette a cigijébe, majd egy szívás után hányt, elájult, és kórházba kellett vinni. Hét környékbeli asszony a gyermekjóléti szolgálatnak 2014 júliusában már kétségbeesett hangulatú levelet írt (később ugyan ezt tagadták, mert féltek, hogy bajuk lehet belőle). Ezt a petíciót is felolvasta a bíró – kétségkívül drámai mondatok hangzottak el.

„Nem értjük, miért kell megvárni, amíg tragédia történik, és meghal valamelyikünk gyereke. Tudjuk, hogy azt mondják, szülőként hassunk oda a gyermekeinknél, hogy ne fogadjanak el, ne vegyenek ilyen szert. Igazuk van – de késő. Gyermekeink már hozzászoktak ezekhez a szerekhez, mi már tehetetlenek vagyunk” – írták az elkeseredett lajosmizsei anyák.

– Meg kell állapítani, hogy különösen elborzasztó minőségű illegális drog, inkább méreg került folyamatosan forgalomba

– jelentette ki dr. Fodor Endre, aki kiemelte azt is: a B. házaspár súlyosan veszélyeztették a gyerekek értelmi és érzelmi fejlődését, hiszen aktívan bevonták őket az új pszichoaktív szerek kereskedelmébe, és a gyerekek maguk is fogyasztották az anyagokat, iskolába nem is jártak. Pedig a szakértő szerint a két tinédzserben van lehetőség, csak belenőttek ebbe az egész drogos ügybe. Sőt, a javítóintézetben is nagyon jó véleménnyel vannak róluk, és kérték is, hogyha lehet, ne ítélje őket a bíróság letöltendő szabadságvesztésre, ne kerüljenek Tökölre.

– Az életkoruk miatt rendkívüli befolyásolható fiatalkorúakat gátlástalanul felhasználta anyagi nyerészkedés érdekében – ezt a megállapítást B. Ervinre tette a bíró, de szavaiból kiderült: a feleségnek is ugyanakkora a felelőssége, még ha csak azt is tette, amit a férje mondott neki.

A tanácselnök végül B. Ervint kábítószer-kereskedelem, új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 15 év fegyházra ítélte, egyúttal egy korábbi másfél éves börtönbüntetésének letöltését is elrendelte. Felesége, B.-né L. Jolán 9 év börtönt kapott, a két fiatalkorúra pedig egységesen 3 év javítóintézeti nevelést szabott ki dr. Fodor Endre. Cs. Zoltán büntetése 4 év börtön lett. A vádlottaknak ki kell fizetniük az összesen 2,7 millió forint bűnügyi költséget is. Mellékbüntetésként B. Ervin esetében 600 ezer, Cs. Zoltánnál 240 ezer forintnyi vagyonelkobzást is elrendelt a bíró. A két fiatalkorú tudomásul vette az ítéletet, és mivel az ügyész is így tett, az ő büntetésük jogerős. Az apa, az anya és Cs. Zoltán viszont fellebbezett, így esetükben másodfokon folytatódik a per.

Az egyik szünetben egyébként az egyik vádlott védőügyvédje annyit mondott a Baon.hu tudósítójának:

a házaspárt vetélytársaik nyomták fel, és ahogy rács mögé kerültek, a helyükbe is léptek…

Kiborult a díler apa, sértegette a bírót

Egy órája tartott az ítélethirdetés, amikor B. Ervin – aki egyébként korábban elismerte, hogy fogyasztotta és árulta is a drogot, feleségét, fiát és unokaöccsét viszont mentette, és mindent magára vállalt – hirtelen felcsattant, és percekig felháborodottan közbe-közbeszólt, és többször kiabált, hogy ki akar menni.

– Én nem vagyok kíváncsi erre az emberre. Tizenöt évet adott nekem a semmiért, azért, mert árultam kristályt! Hagyjuk már! Miért nem ad életfogytiglant? Össze-vissza beszél itten, olyan cigányokról, akik gyűlöltek, utáltak minket. Nemcsak én árultam ám ott kristályt Lajosmizsén

– többek között ilyeneket mondott B. Ervin, miközben a hátsó sorban ülő rokonok „Hallgass!” bekiabálásokkal próbálták csitítani – erre ők is megkapták, hogy belőlük is elege van.

– B. úr, én az eljárás során végighallgattam hat tárgyaláson, megadtam a tiszteletet. Majd a végén elmondja, most egyelőre én beszélek – reagált higgadtan dr. Fodor Endre, hozzátéve: a férfi tiszteletlen magatartásáról az őt kísérő bv-őr tegyen jelentést.