Gyaloglással emlékeztek Monspart Saroltára Solton

Monspart Saroltára emlékeztek meg Solton. Több alkalommal is járt náluk a tájfutó világbajnok, utolsó előadását is Solton tartotta.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány már 2010-ben megálmodta a Jobbik mai szerepét

Monspart Saroltára, a Nemzet Sportolójára emlékeztek egy városi sétával az alapszolgáltatási központban négy éve működő gyaloglóklubnak tagjai. Nem egyedül tették ezt, felhívásukra az ország szinte minden klubjának tagjai hasonlóan emlékeztek ugyanezen a napon, saját kis közösségükben.

Türmerné Szeremi Ilona az intézmény vezetője elmondta, hogy Monspart Sarolta javaslatára hozták létre a városban a gyaloglóklubot három éve, aki 2017-ben alapította meg ezt az országossá vált hálózatot. Az idősek tanácsának tagjaként azon dolgozott, hogy a nyugdíjasoknak olyan lehetőségeket találjon, amelyekbe az aktív munkával töltött évek után könnyen be tudnak kapcsolódni. Az egyik álma a gyaloglóklub volt, amely könnyen létrehozható bárhol, olcsó és nagyszerű közösségi élményt is nyújt.

– Az idős korosztály igényei megváltoztak. Sokkal aktívabbak, mint régen. A kötögetés, hímzés már nem különösebben érdekli őket, tevékenyebb programokat keresnek. A nappali ellátásunkba jól illeszkedik a gyaloglóklub, ami az évek alatt nálunk is népszerűvé vált – mondta az intézményvezető.

A solti klub tagjai minden szerdán gyalogolnak, legkevesebb négy kilométert, de esetenként akár hét-nyolcat is. Ez ma már elengedhetetlen programja az összetartó közösségnek. Időközben a jellegzetes egyenpólójukkal kialakult egységes arculatuk is lett.

– Monspart Sarolta több alkalommal is járt nálunk, utolsó előadását is Solton tartotta. Személyével példát mutatott nekünk a mozgás fontosságáról, amely a szellemi frissesség megőrzésében is jelentős tényező. Humora, őszintesége mindig magával ragadta a közönséget. Nagyon szerette Soltot, gyaloglóközösségünket, lendületet adott nem csak a hatvan felettieknek, hanem a fiataloknak is – idézte fel Türmerné Ilona, majd hozzátette: – Egy budapesti klubbal közösen szerveztük meg az emlékezőnapot, amikor az ország gyaloglóklub-tagjai tettek egy sétát, és jelképesen magukkal vittek egy-egy szál sárga rózsát, Saci kedvenc virágát. Ezután is tenni fogunk érte, hogy Monspart Sarolta álmát tovább vigyük, mivel látjuk, hogy a gyaloglás mennyire jó hatással van az idősödő korosztály egészségére – foglalta össze az intézményvezető.