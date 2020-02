Gyakran folyt vissza az utcára a szennyvíz Kalocsán

Közművek feltárásával folytatódik a kertvárosi beruházás. Több száz millió forintból fejlesztik a kalocsai kertváros egy részének csapadékvíz-elvezető hálózatát.

A csapadék elvezetése „csak” egy abból a beruházáscsomagból, ami a következő években valósulhat meg a városban. A kertváros szélén kezdődött munka a TOP 2.1.3. kódszámú pályázat keretéből készülő fejlesztés első néhány lépése. Ez a program hivatott megoldani a Foktői út, a Móra Ferenc utca, a Vörösmarty Mihály utca és a Menyhárt László utca által határolt városrész csapadékvíz-elvezetési gondjait. Ezen a területen az utóbbi években gyakran okozott problémát nagyobb esőzések idején a járdákon, utakon, udvarokon és pincékben felgyűlt víz, sőt, előfordult olyan is, hogy az utcára visszabugyogott a szennyvíz. Az áldatlan helyzetet új víztározó kialakításával és egy elvezetőrendszer kiépítésével fogják megoldani.

A most kezdődött munkára bruttó 200 millió forintot költhet a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály. A pénzt százszázalékos pályázati támogatásból állják, de némi önerőt így is hozzá kellett tenni.

Az önkormányzat 7,7 millió forinttal egészítette ki a keretet, mivel ennyi hiányzott a legjobbnak ítélt árajánlathoz. A kivitelezővel már tavaly megállapodtak, és szinte azonnal el is kezdődött a munka, a lakosság számára kevésbé látványos, a Foktői úttól északra található zöld területen, ahol a záportározót alakítják ki. A beruházás ahhoz a fázishoz érkezett, amikor már a közműveket is elkezdhetik feltárni és átalakítani (képünkön), hogy pontosítsák, majd kivájják a leendő csapadékcsatornák vonalát. Az elvezetők javarészt nyíltak lesznek: vagy felújítják a meglévő árkokat, vagy újakat hoznak létre.

A városüzemeltetési osztály korábbi közleményei alapján tudni lehet, hogy az építkezés jó néhány lakóház portáját érinti majd, és kellemetlenségeket is okoz majd a közlekedésben. A szakértők azt ígérik, hogy a környék minden háztartását időben értesítik a várható földmunkákról, illetve folyamatosan biztosítani fogják a lakóingatlanok megközelíthetőségét. Kötelességük továbbá a teljes helyreállítás is, a munkák lezárása után. A kivitelezőnek az év végéig kell lezárnia a projektet, de a fejlesztési osztály szerint sokkal valószínűbb, hogy már őszre végezni fog.