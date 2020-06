Gólyadráma: megszüntetik az élő közvetítést

Az utóbbi napokban egyre nehezebben tudja a megfelelő élelmet biztosítani a Gemencen fészkelő közel negyven feketególya-pár a fiókáknak.

Az aszályos tavasz, a dunai árvíz hiánya Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében nehéz helyzetbe hozta a madárvilágot. Ezt a nehéz helyzetet tapasztalhatják azok is, akik figyelemmel kísérik a gemenci bekamerázott feketególya-fészek internetes közvetítését – tudatta közleményben a Gemenc Zrt.

A Gemenc Zrt.-hez beérkező nézői jelzések egyértelművé tették, hogy sokak nem tudják elfogadni, lelkileg feldolgozni a természet rendjének valóságát. Ezért az erdőgazdaság úgy döntött, hogy az internetes közvetítést megszünteti, ugyanakkor a szakemberek számára a természettudományos kutatást továbbra is biztosítja, a kamerák által közvetített képeket továbbra is rögzíti.

A Gemenc Zrt. az érdeklődőket ezután is rendszeresen tájékoztatja hivatalos weblapján (www.gemenczrt.hu) képes és szöveges összefoglalók segítségével.

A Gemenc Zrt. közleménye kitér rá, hogy számukra a tudományos kutatás és a természetvédelem szabályai az irányadók, ezért mindenképpen betartják a be nem avatkozás elvét. Most sem tesznek kivételt, hiszen nemcsak a bekamerázott fészekben lehetnek válságos helyzetben a fiókák, hanem Gemencen mindenhol.

– Az előző években többször is szomorú és fájdalmas események történtek a bekamerázott gemenci feketególya-fészekben. Mindezek az erdészeket, az ornitológusokat, a természetvédelmi szakembereket és az érdeklődőket is lelkileg megérinthették. Érthető módon ez a belső feszültség arra késztet, hogy azonnali mentőakció során nyújtsunk segítséget a fokozottan védett madaraknak. Érzelmeink ezt diktálják, azonban be kell látni, hogy ezzel nagy kárt okoznánk a gólyáknak, hiszen a háborítatlanságot igénylő fekete gólyák számára már nem lenne biztonságos hely többé a fészek környezete, ezért könnyen elhagynák a területet – olvasható az erdőgazdaság közleményében.

Borítóképünk egy korábbi felvétel.