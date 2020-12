Gigantikus adventi mesekönyv készült Kiskőrösön

Óriási könyv fogadja december elsejétől a kiskőrösi KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájának kisdiákjait az alsós aulában. Az adventi kalendáriumként működő alkotás egy kedves történetet mesél el, melynek lapjai napról napra közelebb viszik a gyermekeket az ünnephez, ugyanis a várakozás időszaka elkezdődött.

Az adventi kalendárium alkotója Pék Henrietta a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájának pedagógiai asszisztense. A bajai Eötvös József Főiskola első éves tanító szakos hallgatójának a kedvenc ünnepe a karácsony, így már évek óta egyre szélesebb körben lepi meg szeretteit saját készítésű ajándékokkal.

Számára a kézműveskedés, a barkácsolás jelenti a kikapcsolódást.

Négy éve készítette az első adventi kalendáriumot, akkor még csak annak az osztálynak, akikkel dolgozott, tavaly azonban már az egész iskolát lepte meg egy csodálatos alkotással. Erre az évre nem tervezett adventi naptárt, mert úgy gondolta, nem lesz rá ideje. A járvány azonban másfelé terelte: az élet úgy alakult, hogy lett rá ideje, így ismét belevágott.

Egy interneten talált videó alapján készítette el a 4,5 méter széles és 2,85 méter magas hatalmas könyvet, mely igazi dísze és csodája lett az intézménynek.

A gigantikus nyitott könyv családi összefogás eredménye.

Nagymamája varrta a könyvjelzőt, nagypapája készítette a keretet, és az édesapja segített az összeállításban. Fából, hungarocellből és papírból készült a hatalmas alkotás, melyhez Pék Henrietta a Protokont Kft.-től nemrégiben kapott műbőr darabokat is felhasználta.

Egy hónap alatt készült el az óriási adventi naptár, melynek oldalain naponta változnak majd a képek, és a szöveg is. A történet Alex T. Smith A kisegér, aki elhozta a karácsonyt című meséje alapján mesebeli utazásra invitálja a gyerekeket, ezzel készülve közösen a szeretet ünnepére. A történet szerint Fülöp, a kisegér feladata, hogy eljuttassa Olivér levelét a Mikulásnak, miközben küldetése alatt rengeteg izgalmas kalandot él át, és igaz barátokat is szerez. Az illusztrációk elkészítésében Pék Henrietta segítségére volt az iskola több alsós osztálya is, akik rajz órákon, napközis foglalkozásokon színezték ki a figurákat.