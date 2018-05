Gépállattal rajtol el ismét a Jok-Air csapat

Május 11–12-én rendezik meg Egerben a sűrített levegővel hajtott járművek viadalát. A kecskeméti GAMF-osok Jok-Air nevű csapata nagy reményeket fűz az újratervezett Gépállathoz.

Immár tizenegyedik alkalommal szervezi meg az Aventics Hungary Kft. a Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyt május 11–12-én Egerben. A cég jogelődjének munkatársai 2008-ban olyan lehetőségeket kerestek, melyekkel szorosabb kapcsolatot tudnak kialakítani a hazai felsőoktatási intézmények és a pneu­ma­­tika világa között. A termékek népszerűsítése mellett a gyár a gyakorlat­orientált képzést kívánta erősíteni az egyetemek és diákjai számára. Ekkor született meg egy olyan jármű gondolata is, amelynek működését pneuma­tikus hajtás biztosítja, így jött létre a pneumobil.

Az első verseny tíz hazai egyetem tizenhat csapatának részvételével zajlott. Olcsó, könnyűszerkezetes megoldások jellemezték a diákok által készített első járműveket. A mostani viadalon várhatóan 45 csapat állhat rajthoz. A nevezések 9ország (hazánk mellett Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Romá­nia, Svédország, Szlovákia) huszonkét felsőoktatási intézményéből érkeztek.

A Neumann János Egyetem GAMF Karát idén ismét a Jok-Air nevű csapat képviseli. Tagjai közül hárman – Nagy Nóra, Bús Tamás és Kesiár László – már rutinos résztvevői a versenynek, hozzájuk csatlakozott Dajka Ádám és Gúth Zsolt. A csapattagok közül már nem mindenki jár a GAMF-ra, Nóri és Laci pedig dolgozik, de GAMF-os múltjuk és a barátság, összeszokottság miatt úgy döntöttek, a kecskeméti intézmény színeiben indulnak (ezt a szabályok is lehetővé teszik). Munkájukhoz Kátai-Urbán Gábortól, az informatika tanszék tanársegédjétől kaptak sok hasznos tanácsot.

A tavalyi járgány ráülős volt, a mostani versenyre át kellett tervezni beülősre, így most egy kicsit a gokartra hasonlít. A neve viszont maradt Gépállat, megtoldva a 3.0-val, hiszen ez már a modell harmadik konstrukciója. Szintén az előírások miatt egy bukókeretet is hozzá kellett építeni, ami nyolc kilóval megnövelte a tömegét, de a srácok bíznak abban, ez nem fogja csökkenteni a teljesítményét.

– Ami az előző Gépállatban jó volt, azt megtartottuk. A futómű és a hajtáslánc is ugyanaz, és maradt a kétsebességes váltó is, csak az áttételen módosítottunk kicsit, hogy jobban gyorsuljon és hogy végsebességben még többet, 55 helyett akár 60 kilométer per órát is tudjon – mondta el Kesiár László csapatfőnök. Hozzátette: a tesztek alatt derült ki, hogy a kormányművet is cserélni kell, mivel a pilótának a járgányba beülve kisebb lett a helye. De ezt a problémát is kiküszöbölték egy fogasléces kormánnyal, ami eddig tökéletesen bevált.

A Jok-Air 2016-ban a hosszútávfutam harmadik és az ügyességi versenyszám második helye mellett elhozta az innovációs különdíjat is. Tavaly az ügyességiben megismételték a második pozíciót, a gyorsulásiban épphogy lemaradtak a dobogóról, a hosszútávfutamban pedig hatodikként zártak. Mire számítanak most?

– Úgy érezzük, nagyon patika kis járművet raktunk össze. Akárcsak 2017-ben, idén is az első helyet célozzuk meg, aztán bízunk a legjobbakban – összegezte várakozásaikat a csapatfőnök.

Gépállatot idén is Nagy Nóri vezeti majd, aki elmondta:

– Ez az egész úgy kezdődött, hogy a fiúknak kellett egy vékony, kis termetű sofőr, rám néztek, megkérdezték, vállalom-e, és én egyből igent mondtam. Ennyi volt a castingom. Aki nem ismer, talán meglepődhet, hogy nő ül a pneumobilban, de a családom teljes mértékben megszokta, hogy ilyen őrültségekben veszek részt. Szüleim egyébként is aktívan támogatják a csapatot, náluk zajlott ugyanis a szerelés, egyszer szerszámot adtak, máskor ebédet – mondta a mosolygós ifjú hölgy.

Nóri tavaly bebizonyította, hogy minden helyzetben lehet rá számítani, és nem riasztja el holmi baleset a versenyzéstől.

– Egy éve a gyakorláson kicsit leestem a járműről. Jó fejek voltak a srácok, egyből rohantak, aggódtak, jól vagyok-e, de szerencsére csak a nadrágom szakadt ki. Pont az ilyen esetek miatt vezetünk bukósisakban, motorosszerelésben. Egy kis törést okozott a lelkemben, de miután állítottunk a gépen, visszatért a bátorságom, újra elkapott a versenyszellem, és az ügyességin sikerült beérni másodiknak – idézte fel Nóri.