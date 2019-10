Geotermikus fűtési rendszert építenek ki

Egy több mint ötmilliárd forintos beruházás első üteme kezdődhet meg még ebben a hónapban a községben. A település határában végzett korábbi mérések bizonyították a geotermikus energia jelenlétét, aminek felhasználását már több mint egy évtizede fontolóra vette a község vezetése. Zsana Geoterm Kft. néven egy céget is létrehoztak a megújuló energiaforrás hasznosítására, amely cégben 26 százalékos tulajdonrésze van a településnek.

– Néha már magunk sem nagyon reménykedtünk abban, hogy megvalósulhatnak az elképzeléseink, és most is nehezen lehet elhinni, hogy hamarosan megkezdődhetnek a munkák – mondta el Visnyei Miklós polgármester azon az összejövetelen, melyen bejelentették, hogy megkapták az összes szükséges engedélyt egy termelő- és egy visszasajtoló termálkút létesítésére. A községházi beszámolón elhangzott: a kutak mellett a kapcsolódó geotermikus fűtési rendszer tervezésére és kivitelezése is zöld utat adtak a hatóságok.

A polgármester által megosztott jó hírekről nemcsak a jelenlegi képviselő-testület tagjai hallhattak, hanem mindazok az önkormányzati képviselők is, akik a korábbi döntéshozatalok részesei ­voltak.

– Köszönet mindenkinek, aki kitartott az elképzelések mellett és bizalmat szavazott a községünk jövőjét is meghatározó beruházásnak – tette hozzá Visnyei Miklós, akitől megtudtuk, hogy a zsanai terveket – amelyek elsősorban a fűtési és használati melegvíz-ellátásra vonatkoznak –, 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette korábban a magyar kormány.

– Elég hosszú idő telt el a kezdetek óta, sok tárgyalás után jutottunk el idáig, de most már kijelenthetjük, ez egy sikeres együttműködés – fogalmazott Kis-Illés Károly, a Zsana-Geoterm Kft. ügyvezetője. Mint hangsúlyozta: nagyon komoly támogatási összeget sikerült elnyerni a beruházásra, melynek révén Zsana neve egész Európában ismertté vált. Ugyanis egy igen bonyolult, nyílt uniós közbeszerzésen választották ki a kivitelezőt. A nyertes cég a karlsruhei központú Geotermal Group Germany lett, amely már október 16-án átvenné a munkaterületet. Az ügyvezető a hosszabb távú projekt teljes költségvetéséről elmondta, hogy körülbelül 5,6 milliárd forintról szól és két év alatt kell elvégezni a tervezett munkákat. A távvezeték kiépítését Zsana irányába kezdik, de a földből nyert energiával Kiskunhalas távfűtésébe is bekapcsolódnának.

– Mindez azt jelenti, hogy körülbelül egy év múlva Zsanát rá tudjuk kötni a rendszerre – jelentette ki Kis-Illés Károly. Az első ütemben a közintézmények csatlakozhatnak a hálózatra, de tervezik ipari épületek hőenergia-igényeinek kielégítését is. Később bel- és külterületen lévő magáningatlanok is csatlakozhatnak a rendszerre. Mint elhangzott: a távfűtésre csatlakozni kívánó lakossági fogyasztóknak nem kell fizetniük a vezeték kiépítését, azonban az ingatlanon belüli esetleges szükséges átalakítások költségei őket terhelik. A fűtési költségekkel kapcsolatban a szakember elmondta, hogy egészen biztosan olcsóbb lesz a gáznál.

Öthektáros üvegházat is létesítenek

Az olcsóbb energiával fűtenék azt az öthektáros kertészetet is, ami szintén része a zsanai terveknek. Sőt, idővel megdupláznák az üvegházak alapterületét. Mindezzel új munkahelyeket is teremthetnének a községben.