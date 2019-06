Geiger Zsanett lett a meggykirálynő Szankon

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a szanki Méz- és Meggyfesztivált, ahol tizenegyedik alkalommal koronázták meg az ország meggykirálynőjét.

A tizenegyedik fesztivál apropóján, tizenegy lány várt a szakmai-szponzori zsűri döntésére a szombat esti szépségversenyen. A lányok már napok óta Szankon készültek a megmérettetésre, ahol Horváth Zsolt koreográfiái alapján előbb sportos ruházatban, mint bokszolók, majd bikiniben, mint földre szállt angyalok és estélyi ruhában is felvonultak.

Bács-Kiskun megyéből öten érkeztek a versenyre és közülük hárman is díjakat vehettek át. A Szank háziasszonya címet a Lakitelekről érkezett, 17 éves Csordás Cintia viselheti egy éven keresztül. A közönségszavazatokból a legtöbbet Bíró Gréta, 19 éves kiskunfélegyházi leányzó kapta. A meggykirálynő első udvarhölgye a 21 éves, szegedi Rúzsa Vivien, a második udvarhölgy a 19 éves, pécsi Potonjac Ana Maria lett. A királynő – akit Patkós Zsolt, szanki polgármester koronázott meg -, a 18 éves Geiger Zsanett lett.

A kiskőrösi Petőfi-gimnáziumban nemrégiben érettségizett csengődi meggykirálynő, lapunk idei Tündérszépek versenyén is bizonyított, ő lett az első udvarhölgy, korábban pedig Kecskemét Szépe is volt. Zsanett sport és rekreáció szakra készül, de a modellkedést és a versenytáncot is folytatni szeretné.