Geiger Zsanett két nagy szenvedélye a modellkedés és a tánc

A kiskőrösi Petőfi gimnáziumban tanuló, modellkedéssel és versenytánccal is foglalkozó 18 éves Geiger Zsanett lett az első alkalommal megrendezett szépségversenyünk első udvarhölgye. A csengődi lánnyal beszélgettünk a megmérettetésről, a pályájáról és terveiről.

Mint arról beszámoltunk, a 18 éves csengődi Geiger Zsanett nagy örömmel vette át május 20-án az első udvarhölgynek járó tiarát és nyereményt. Ennek apropóján beszélgettünk a fiatal lánnyal a díjátadót követően.

– Milyen indíttatásból jelentkeztél a Tündérszépek versenyünkre? – kérdeztük az immár első udvarhölgy Geiger Zsanettet.

– Leginkább a nővérem biztatott, hogy jelentkezzek. Már korábban is részt vettem több szépségversenyen és úgy gondoltam, hogyha külföldre nem sikerült olyan sűrűn kiutaznom mint szerettem volna, akkor inkább itthon szeretnék modellkedni. Így tehát egyből az ugrott be, hogy egy ilyen szépségversenyen szeretnék elindulni. El is indultam Kecskeméten egy másik versenyen, majd utána láttam, hogy elindult a Tündérszépek szépségverseny és úgy gondoltam, hogy itt is megméretem magam.

– Korábban is modellkedtél?

– Igen, 13 éves korom óta van szerződésem az Avantage Models modellügynökséggel.

– Milyen eredményeket értél el eddig?

– Leginkább csak fotózásokra és divatbemutatókra járok, de volt lehetőségem 14 évesen kiutazni két és fél hónapra Kínába is. Volt szerencsém például több budapesti bemutatón is részt venni, de leginkább ruhaboltok fotóihoz szoktam modellt állni.

– A továbbiakban is a modellkedéssel szeretnél foglalkozni?

– Igen. Az a tervem, hogy nyáron elindulok a Miss Balatonon, bár ez még nagyon kérdéses, de mindenképpen szeretnék majd ebben továbbmenni. A távlati terveim között szerepel, hogy megméressem magam a Magyarország Szépe versenyen is.

– Jelenleg mit tanulsz?

– Végzős vagyok a kiskőrösi Petőfi gimnáziumban, most érettségizem. Utána Szegedre szeretnék menni sport- és rekreációszervező szakra. A modellkedés és a versenytáncolás mellett szeretnék ezzel is foglalkozni a jövőben.

– Mióta versenytáncolsz és milyen sikereket értél el eddig?

– Ha jól számolom 11 éve táncolok Kecskeméten, a Brilli-Art Studio Táncsport Egyesületben. Van egy országos bajnoki címem, egy kelet-magyarországi területi bajnoki címem és számos dobogós helyezésünk van a táncpárommal, Drahos Gergővel.

– A tanulás és a modellkedés mellett hogy tudsz időt szakítani a táncolásra is?

– Nagyon nehezen hozható össze a három elfoglaltság. Az érettségi miatt most egy kicsit háttérbe szorult a versenytánc és a modellkedés is, de általában sikerül úgy összehozni, hogyha pont fotózásom van, akkor ne legyen edzésem, de ha edzésem van, akkor ne menjek fotózásra. Tehát elég komoly szervezettséget igényel.

– A szüleid mennyire támogatnak a modellkedésben és a versenytáncban?

– Szerencsére nagyon támogatnak. Nagyon féltenek, ahogy anyukám szokta mondani: az ő kislányuk vagyok, nem mehetek egyedül sehova. A versenyekre mindig elkísérnek, amit ezúton is köszönök nekik. Nemrég megszereztem a jogosítványt, így a jövőben talán egyszerűbb lesz például Csengődről Kecskemétre eljutnom edzésre, nem kell valamelyiküknek mindig furikázni velem.

– Említetted, hogy van egy nővéred, ő biztatott, hogy jelentkezz a versenyre. Ő mennyire büszke az elért eredményeidre?

– Úgy gondolom büszke rám. A barátainak rendszeresen megmutatja a fotóimat, mindig elújságolja nekik, hogy milyen eredményeket értem el. Ha boldog vagyok, velem együtt örül, ha éppen rossz kedvem van, akkor pedig ott van mellettem támaszként.

– Miként fogadtad a hírt, hogy az első két fordulóban továbbjutottál?

– Nagyon meglepődtem amikor a megyei, majd a regionális fordulóban is továbbjutottam, mert az érettségire készülve sajnos nem tudtam annyi időt és energiát fordítani a Tündérszépek szépségversenyre, mint szerettem volna.

– Nemcsak az első két fordulóban szerepeltél szépen, hanem a döntőben is, hiszen a szakmai zsűri döntése alapján te lettél az első udvarhölgy. Mennyire ért váratlanul a dobogós helyezés? Számítottál rá?

– Nagyon örülök neki és egyáltalán nem számítottam rá. Nagyon sok szép lány jelentkezett a versenyre, így nem gondoltam volna, hogy első udvarhölgy lehetek. Örülök, hogy ott lehettem a díjátadón, örülök, hogy a fejemre kerülhetett a tiara, és köszönöm mindenkinek aki szavazott rám. És persze külön köszönöm a zsűrinek is.