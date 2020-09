Géderlak és Ordas óvodája is egyházi fenntartásban működik

Tavaly szeptemberi fenntartóváltása után Géderlak iskolája egyházi fenntartásba került, idén szeptember elsejétől, pedig az óvodája is. Ezzel egy időben az ordasi óvoda is az intézmény része lett, harmadik tagintézményként.

Egy évvel ezelőtt hírportálunkon írtunk arról, hogy Katona György polgármester és dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek aláírták a szerződést, miszerint a főegyházmegye befogadja működtetett intézményei sorába a géderlaki nyolcosztályos általános iskolát.

Katona György elmondta: az azóta eltelt időben jó tapasztalataik születtek. A polgármester ezek között nemcsak az anyagiakat említette, hanem a zavartalan működéshez biztosított jó feltételeket és a törődő gondoskodás melletti önálló működést is.

Elmondta: az egyház szempontjai között az erkölcs, a jó emberré nevelés, a keresztény hit kiemelt fontosságú. Azonban mindezt úgy valósítják meg Géderlakon, hogy bármilyen felekezetű gyermeket befogadnak. Heti két órában van mindössze hittan, de ha a szülők úgy döntenek, a gyermek hittan helyett etikát is választhat. Ilyen tapasztalatok mellett született meg a döntés, hogy az óvodát is egyházi fenntartásba adja a település.

– Persze, mint felelős vezetőnek azt is szem előtt kellett tartanom, hogy önkormányzati fenntartású óvodánk működéséhez minden évben több millió forintot kellett hozzátennünk az amúgy is szűkös költségvetésből. Emiatt már évekkel ezelőtt közös intézményfenntartó társulást hoztunk létre a szomszédos Ordassal, amely hasonló gondokkal küzdött – mondta Kato­na György polgármester a mostani váltáshoz vezető előz­ményekről.

– Látszott, hogy idén tovább szűkültek a lehetőségek, így további lépések szükségesek. Az iskola fenntartóváltásának egyéves jó tapasztalatai nyomán megkerestük az érsekséget, hogy befogadja-e óvodánkat is. Mivel pozitív választ kaptunk, képviselő-testületünk – természetesen a szokásos, többkörös, szülőkkel való egyeztetés után – döntött amellett, hogy szeptember elsejétől óvodánkat is a katolikus egyház fenntartásába adjuk. Mivel társulásban voltunk Ordassal, így nekik is el kellett dönteni, hogy merre tovább. Az egyház kinyilvánította, hogy fogadókész az ordasi óvoda felé is – mondta Katona György.

Tőle azt is megtudtuk, hogy mivel jogutód nélkül szűnt meg a géderlaki székhellyel működő intézményfenntartó társulás, a dolgozók eldönthették, hogy az új felállásban maradnak-e, vagy sem. Géder­lakon mindenki maradt, Ordason mindhárom dolgozó úgy döntött, máshol folytatja tovább.

Szabó Zsolt, Ordas polgármestere érdeklődésünkre elmondta: nehéz döntés elé kerültek. – Több út kínálkozott, maradunk Géderlakkal egy közös intézményben, vagy más településhez csatlakozunk. Az önálló működés csak névleges lehetőségként merült fel, mert az teljesen világos volt a költségvetésünket ismerve, hogy saját magunk nem tudjuk fenntartani az óvodát – mondta Szabó Zsolt, aki hozzátette: korábban közel 3,5 millió forintot kellett hozzátenni ordasi részről az óvoda működéséhez, ami így is fejtörést okozott, ez önálló működés mellett a dupláját is elérhette volna.

– Mondhatni, a járt utat választottuk. Géderlakkal eddig is jól együttműködtünk, így amellett döntöttünk, velük megyünk tovább. S bár az egyház kinyilvánította, hogy átveszi változatlan feltételekkel a dolgozókat, és a működésben sem fog ez változást jelenteni, nincs kötelező templomba járás, kötelező hittan, azért voltak néhányan, akik indokolatlan feszültséget keltettek a szülők között. Végül szinte mindannyian aláírták a hozzájáruló nyilatkozatot a fenntartóváltáshoz, így a képviselő-­testületünk is aláírta a szerződést az egyházzal – mondta Szabó Zsolt.

Sajnálattal jegyezte meg, hogy a dolgozók úgy döntöttek, máshol folytatják tovább, azonban a tanév zökkenőmentesen elindult.

– Korábbi kedves vezető óvónőnk, aki ma már nyugdíjas, vállalta, hogy újra munkába áll nálunk, már túl vagyunk egy jó hangulatú évnyitón és megnyugodtak a kedélyek – mondta.

Azt még Katona György fontosnak tartotta elmondani, hogy az óvodák működésében különösebb változást a fenntartóváltás nem jelent, heti egy hittanóra – melyre inkább illik a meseszerűen, játékosan előadott történetmesélés – került be a tanmenetbe, csak a nagycsoportosoknak, és az sem kötelező jelleggel. Ezenkívül remélhetőleg az önkormányzatoknak – amellett, hogy helyben megmaradnak az intézmények – nem kell milliókat hozzátenniük a működéshez.

Az óvodák becsatlakozásával ismét változott az intézmény neve, vezetője Katonáné Kovács Krisztina, lelki vezetője Pata Gábor plébános. A Géderlaki Szent László Katolikus Általános Iskola és Óvoda három tagintézményében mindkét településen rendben megkezdődött az idei tanév.