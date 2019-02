Fülesbaglyokat lestek Kiskunhalason

A Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület péntek kora estére madárlesre hívta a gyerekeket és szüleiket. A városközpontban gyülekeztek, onnan sétáltak át egy szomszédos parkba, ahol a fák tetején erdei fülesbaglyok telelnek.

Greguss Viktor az egyesület alapítója elmondta az érdeklődőknek, hogy a közepes méretű fülesbagolynak hosszú tollfülei és hatalmas narancssárga szemei vannak, akárcsak a híres meseszereplőnek Dr. Bubónak.

A parkban található örökzöldeken több baglyot is megleshettek a kíváncsi szemek. Az állatok pihenőhelyeire a fák alatt található bagolyköpetek hívják fel a figyelmet.

– A köpet kiöklendezett megemésztetlen táplálék, például csontok, szőr, kitinvázak. A baglyok napi két-három kis rágcsálót is elfogyasztanak, így a jelenlétük városunkban természet- és környezetvédelmi szempontból is nagyon hasznos. Valószínű ezek az éjjeli vadászok azért is az agrárterületek falvait és városait választják téli időszakban, mert gazdag az egér- és pocokfajok kínálata ezeknek a településeknek – mondta Viktor.

Kiss Tamás, az egyesület tagja bemutatta a különféle bagolyfajokat és mesélt azok lelőhelyeiről, táplálkozási szokásaikról. – Az erdei fülesbaglyok nem a levegőben vadásznak. Sötétedéskor kirepülnek a város szélére, kiülnek egy fa ágára vagy oszlopra és hallgatóznak. A hallásuk segítségével vadásznak, például az egerek cincogására figyelnek fel – mondta Tamás.

Az eseményen a gyerekek és őket kísérő szüleik távcsövekkel közelebbről is megfigyelhették a magas fákon ülő baglyokat.