Frissen darálva az igazi

Advent idején helyben darálja eladó mákját a kecskeméti Budai utcai piaccsarnokban Sirkó István. Lányával, Erzsébettel tíz éve termesztenek mákot a Békés megyei Kunágotán.

Egy ősrégi darálón őrlik konyhakészre, korábban kézi erővel, újabban villanymotor segítségével. Kézzel hajtani kemény munka volt, a gépesített változattal egyszerűbb és gyorsabb is a mákdarálás.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– 2005-ig minden évben kézi erővel daráltam le a máktermésünk nagy részét, ám nagypénteken baj történt: 17 kiló mák ledarálása után szívinfarktust kaptam. Mondtam is, hogy most már dolgozzon a robot, ne én – meséli István bácsi. – Akkor került villanymotor a darálóra, de így is szuperál. A régi daráló megvan 200–250 éves. Egy méhtelepen találtam, hazavittem, felújítottam – teszi hozzá.

Korábban boltokban, nagyüzemi konyhákon, a honvédségnél használták ipari méretű, kézi hajtású mákdarálókat. Később megjelentek az univerzális konyhagépek, így a régi gépezeteket kiszuperálták. Az István bácsié egy óra alatt 30 kilogramm mákot, dió­belet is ledarál. A bejglibe, desszertekbe való magőrleményeknek karácsony előtt van a legnagyobb keletje.

– Az ünnep előtt két héttel mindig Kecskemétre szállítom ezt az 50–60 kilogrammos darálót, a piacon egész nap van munkája – folytatja István bácsi. – Egyébként otthon darálom a mákot, és kicsomagolva kínáljuk a vásárlóknak.

Az idei mákszezon jó termést hozott – tudtuk meg a termelőtől –, a szeles, erős viharok is elkerülték a mákföldeket, így nem dőlt el a növény szára. Békésben leginkább őszi vetésű, kékesszürke mákot termesztenek, amivel kevesebb a gond, mint a tavaszival.

További nagy előnye, hogy nem károsítja a máktokbarkó. Szeptember végén, október elején vetik el, a növény még ősszel kikel, megerősödik, áttelel, és tavasszal igen gyors növekedésnek indul. Mire a kártevők felébrednek téli álmukból, az őszi mák már el is virágzik, így nem tudnak kárt tenni benne. Mire beköszönt a nyárközépi kánikula, már aratják is az új termést. István bácsi idén

augusztusban már friss mákot kínált a kecskeméti háziasszonyoknak.