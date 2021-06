Friss adatok: így változott Bács-Kiskun megyében a fertőzöttek száma

Kedd reggelre öttel nőtt a pozitív teszttel rendelkezők száma Bács-Kiskun megyében.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Mint ahogy beszámoltunk, folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 278 680 közülük 4 027 056 fő már a második oltását is megkapta. 117 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 206 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 17 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 883 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 718 577 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 57 746 főre csökkent.

591 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 54 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 40 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 294 ezer fő és 92 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a eeszt.gov.hu honlapon.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt napon 5 új fertőzöttet azonosítottak.

A járvány kezdete óta összesen 39 153 fertőzöttet regisztráltak a megyében.

Borítóképünk illusztráció.