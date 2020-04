Fontos kérdésekre adott választ az egyik kecskeméti autósiskola

Nehéz helyzetbe kerültek a jogosítványt éppen meg nem szerzők, és az oktatóik is. Milyen nehézségek állják útját az autósiskoláknak és a tanulóknak a jelenlegi helyzetben? Szabóné Szűcs Noémi, az ATI-nova Autósiskola egyik vezetője és elméleti-gyakorlati oktatója adott választ kérdéseinkre.

Érettségi, nyelvvizsga, felvételi, jogosítvány – csak néhány azok közül a dolgok közül, melyekről az idei évben valószínűleg sok tanulónak le kell mondania. Hónapokig, évekig készülünk rájuk, majd hirtelen belerúgunk az ajtófélfába, és ott találjuk magunkat a négy fal között, eredmények, sőt, papírok nélkül. Merre tovább? Hová vezet a bizonytalanság, meddig bírunk még küzdeni, mennyi erőnk marad mindezek erőltetett menetben történő pótlására, megvalósítására a későbbiek során? Nem egyszerű sem diákként, sem oktatóként. Sem tanárként, sem tanulóként. Az elvesztegetett év azonban csak egy dolog, de mi történik akkor, ha olyan dologban szenvedünk hátrányt, és veszítünk rutint, ami a saját, vagy mások életébe kerülhet? A vezetés kellő rutint, gyakorlást, tanulást, odafigyelést igényel. Ha elkapjuk a fejünket, kizökkenünk, félbehagyjuk az odafigyelést, megvan a baj.

Mit tudunk tenni tehát akkor, ha éppen most készültünk kirepülni – pontosabban kiautózni – a nagyvilágba, ha már éppen a küszöbén álltunk annak, hogy megörököljük apánk régi Volkswagen-jét, ha már tényleg csak egy utolsó lépcsőfok hiányzott az áhított célhoz? Mi van akkor, ha nem tudjuk időben megszerezni a jogosítványt a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások miatt? Mit tehetünk diákként, és mit oktatóként? Bajban vagyunk, vagy van még remény? Fontos kérdésekre kaptunk választ Szabóné Szűcs Noémitől, az ATI-nova Autósiskola egyik vezetőjétől és oktatójától.

– Az ITM és a KAV döntése alapján március 19-től visszavonásig felfüggesztették a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit. Következik ebből, hogy gyakorlati oktatás sem tartható, vagy a kettő nincs hatással egymásra?

– Gyakorlati oktatás tartható, viszont a vizsgák szüneteltetése nagy hatással van rá, hiszen a képzés célja a sikeres forgalmi vizsga. Oktatóinkra és tanulóinkra bízzuk a döntést, hogy betartva a szükséges higiéniai előírásokat – szorgalmazzuk a szájmaszk és a kesztyű használatát –, vállalnak-e gyakorlati oktatást, illetve részvételt. Bár a kijárási korlátozás a munkába járást nem tiltja – vagyis oktatni lehet –, a tanulók órán való részvétele szemben áll a kijárási korlátozással, ami akár pénzbírságot is vonhat maga után. A korlátozás bevezetése óta így egy oktatónk sem folytat gyakorlati képzést.

– Ha a gyakorlat, a tényleges vezetés nem is tud a normális ütemében haladni, tantermi vagy online oktatásra azért van lehetőség, készülhetnek például a KRESZ vizsgára a tanulók?

– A kialakult járványügyi helyzet miatt jelenleg nem tartunk és nem is hirdetünk tantermi képzést tanulóink és saját magunk biztonsága érdekében. Online oktatásra viszont van lehetőség, tanulható a tananyag, amely folyamatos felkészülést biztosít a KRESZ-vizsgára. A járványt megelőzően tartottunk igény szerinti személyes konzultációkat és vizsgafelkészítőket, amelyeket most felváltott a távoktatás. Ez azt jelenti, hogy e-mailben vagy videón keresztül beszéljük át a kérdéses témaköröket. Örömmel tapasztalom, hogy tanulóink rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel.

– Tehát a kapcsolattartás is online formában zajlik. Az ügyfélszolgálati iroda is zárva tart a járvány ideje alatt?

– Így van, ügyfélfogadónk határozatlan ideig zárva tart. Tanulóinkkal telefonon és e-mailben tartjuk a kapcsolatot a hét minden napján. Az online képzésre való beiratkozás lehetséges, és a 25 000 Ft-os állami támogatáshoz szükséges igazolás kiállítása is folyamatosan igényelhető, amelyet megfelelő óvintézkedések mellett juttatunk el tanulóinknak.

– Amikor elkezdődött a járvány, milyen megelőző intézkedésekre volt szükség annak érdekében, hogy Önök, és a tanulóik is biztonságban legyenek?

– Már a kialakult járványügyi helyzet miatt bevezetett korlátozások előtt fontosnak tartottuk, hogy az oktató járműveket a gyakorlati órák alatt és között is folyamatosan szellőztessük, illetve gyakran áttöröljük a kormányt, a váltót és a kezelőszerveket fertőtlenítő kendővel. Mindezek mellett, tanulóinknak vírusölő kézfertőtlenítő gél használatát is biztosítottuk. A készpénzes fizetések helyett banki átutalást javasoltunk mindenkinek, ezzel is megelőzve a vírus terjedését.

– Ha már szóba került a fizetés, mi lesz a sorsa a befizetett vizsgadíjaknak?

– A befizetett vizsgák díját senki sem „veszíti el”, újbóli befizetés nélkül vehet majd részt minden tanulónk a járványügyi helyzet miatt lemondott vizsgán, reméljük, hogy minél hamarabb.

– Ha a vizsgadíjat nem is kell újra befizetni, a kötelező 30 órát ismételten le kell majd vezetni, vagy mindenki onnan folytathatja, ahol abbahagyta?

– Természetesen nem, az óráknak nincs elévülési ideje. A levezetett óraszám és kilométer nem veszik el, mindenki ugyanott tudja folytatni a képzését, ahol az félbeszakadt. Célunk, hogy a járvány után ugyanazzal a lendülettel tudjunk dolgozni, mint korábban.

– Mindig vannak határidők, amelyekbe könnyedén belebukhat az ember. Melyekre érdemes a jelenlegi helyzetben odafigyelni, van-e olyan, amely érvényét vesztette?

– Teljes mértékben indokoltnak tartjuk a vizsgák szüneteltetését, ugyanakkor a képzés-vizsgáztatás jogszabályi feltételei (24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet) értelmében bizonyos határidők elteltével teljes képzésüket újra kell kezdeni az ebben érintett tanulóknak. Az alábbi határidőkre kell odafigyelni:

A tanfolyam megkezdésétől az első (elméleti) vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telhet el (10. § (1) a))

A tanfolyam megkezdésétől a sikeres elméleti vizsgáig kevesebb, mint 12 hónap telhet el (10. § (5))

Gyakorlati vizsga addig tehető, amíg a közlekedési alapismeretek vizsga érvényes, vagyis a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát követő legfeljebb két évig (11. § (1) c) és 14. § (1))

Bízunk abban, hogy a rendkívüli helyzetre és a vizsgáztatás felfüggesztésére való tekintettel a tanulók a fenti határidők alól átmenetileg felmentést kapnak, hiszen ellenkező esetben sokan kedvezőtlen helyzetbe kerülnek. Pontos információkat azonban erre vonatkozólag még nem tudunk adni.

– Bármennyi időről is lesz szó, mindenképpen óriási kiesés ez a vezetés tekintetében. A tanulók veszítenek így a rutinból? Számolniuk kell azzal, hogy szükséges lesz újratanulni mindent?

– Tapasztalataink alapján nem szükséges újból tanulni mindent, ugyanakkor természetesen ismétlésre mindenkinek szüksége lesz. Újra át kell majd beszélni a közlekedési helyzeteket, a szabályokat és a járműkezelési technikákat.

– Milyen tanáccsal tudja ellátni azokat a tanulókat, akik átmenetileg nem vezethetnek, mivel tudják pótolni a kiesett időt?

– Tanulóként az otthon töltött napok alatt célszerű az oktató által vezetett vagy együtt írt jegyzeteket átolvasni; az indulás előtti teendőket, az elindulás módját és a manőverezési feladatokat (parkolások, megfordulások) felfrissíteni; illetve átnézni a KRESZ-szabályokat, különösen az elsőbbségadásra és a gyalogosokra vonatkozóakat.

– Nem egyszerű ebben a helyzetben diáknak lenni. Ön szerint melyik korosztály szenvedi meg leginkább a félbeszakadt oktatás következményeit?

– A vizsgák szüneteltetése miatt most minden tanulónak nehéz. Sok diákunkkal az utolsó pillanatig vezettünk, hiszen tervezett vizsgaidőpontjuk volt, de akad olyan tanulónk is, akinek a munkájához kellett volna a jogosítvány. Az oktatás újrakezdésekor az anyagi helyzet, a fizetőképesség lesz a legnehezebb, hiszen sokunknak csökkent és folyamatosan csökken a bevétele a kialakult járványhelyzet miatt. Szakmailag mi mindent megteszünk, hogy tanulóinkat hatékony oktatással felkészítsük a sikeres forgalmi vizsgára, a biztonságos, előrelátó, önálló vezetésre, ebben eddig sem, és ezután sem kételkedünk.

– Mit tehet egy gyakorlati oktató, amikor újból tud majd oktatni?

– Alapoktatás esetén rutinpályán kell folytatni a képzést. Forgalomban való vezetés folytatása esetén célszerű gyér forgalmú úton kezdeni, szükség szerint – ha a tanuló kéri – , rutinpályán átismételni a korábban tanultakat, ezt követően felépíteni az új tananyagot, és csak ezután ajánlott készülni a vizsgára. A sikeres forgalmi vizsgához szükséges felkészülési órák számát előre nem lehet meghatározni, mindenki vezetés-tanulási üteme egyedi. Gyakorlati oktatóként én a „tüköroktatás” híve vagyok, ami azt jelenti, hogy őszintén elmondom, mi az, amit az adott tanulónak még fejlesztenie kell, erősítem, ösztönzöm őket a jól elvégzett feladat és a gyors tanulás érdekében, hiszen számukra kiemelkedően fontos a visszacsatolás. Ennek fontossága a kijárási korlátozás lejártát követően még jelentősebb lesz.

– Mit tehet az autósiskola?

– Jelenleg minél több csatornán keresztül igyekszünk tájékoztatni tanulóinkat a változásokról és az aktualitásokról, a járványhelyzet megszűnése után pedig megpróbáljuk mihamarabb átbeszélni oktatóinkkal a legfontosabb és legsürgetőbb lépéseket, első sorban a tanulókkal egyeztetett vizsgaütemezések megvalósulásának idejét.

– Mivel telik egy napja most – a munka tekintetében –, hogy a korlátozás szinte minden autósiskolához kapcsolódó tevékenységet felfüggesztett?

– Tervezünk és tervezünk! Optimista ember vagyok, hasznosan töltöm a napjaimat. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot diákjainkkal és oktatóinkkal, illetve én, személy szerint, segédanyagokat készítek tanulóink számára, dolgozom saját- és autósiskolánk módszertanán, azon, hogy hogyan tudnánk még hatékonyabbá tenni munkánkat az elméleti- és gyakorlati oktatás során.

– Miben szenvedi meg legjobban az autósiskola a jelenlegi helyzetet?

– A járvány ideje alatt a legnehezebb számunkra, hogy nem tudjuk, mikor tudunk ismét száz százalékosan dolgozni. Bőven benne vagyunk a motoros szezonban (az ATI-nova Autósiskola az autó mellett motoros oktatást is tart, melyre az elhangzottak ugyanúgy vonatkoznak, mint az autóvezetőire – a szerk.), de a járvány miatt nem tudjuk elkezdeni időben a szezonális képzéseket. Ezen felül, jelentős bevételcsökkenést eredményez a gyakorlati oktatás- és a vizsgák szüneteltetése. Mivel támogatásban nem részesül autósiskolánk, megtakarításokból fedezzük járműparkunk költségeit (ide tartozik többek között a biztosítás, a súlyadó és a cégautóadó). A motorokat és az autókat is felkészítettük már a szezonra, így nagyon bízunk benne, hogy minél hamarabb újra munkába állhatunk.

Borítóképünk illusztráció.