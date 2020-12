Fontos, hogy minőségi időt töltsünk szeretteinkkel

A gyerekek többsége mindig izgatottan várja a téli szünetet, a szülők pedig már hetekkel korábban azon törik a fejüket, mivel kötik majd le csemetéjük olykor szűnni nem akaró energiáit. Ehhez nyújtunk segítséget egy pedagógus és egy szülő tapasztalataival, tanácsaival, hisz az idei, megpróbáltatásokkal teli évben talán még fontosabb, hogy minőségi időt töltsünk a szeretteinkkel.

Ha már szünidő, akkor semmiképp ne a tanulásról szóljanak ezek a napok – vallja Mesterné Taskovics Valéria, a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola pedagógusa. Arra biztatja inkább a szülőket, hogy legyenek aktívan együtt a gyerekeikkel, de ez ne azt jelentse, hogy a plázában bolyonganak, és semmiképp sem azt, hogy szegregálódik a család: anya körmöt fest, apa tévét néz, a gyerek pedig egyedül játszik.

– Közhely, de egyszerű dolgokkal nagyszerű élményeket élhetünk át együtt. Készítsünk például együtt teát, süssünk süteményt, terítsünk meg közösen.

A kisebbekkel nézzünk mesét, a nagyobbakkal filmet,

és beszéljük át a látottakat, hallottakat, legyen közös a feldolgozás élménye. A társasjáték is nagyszerű közös program, vegyünk elő akár régebbi, szülők gyerekkorából ismert játékokat, de nyugodtan lehet apával együtt biciklit szerelni vagy anyával szépítkezni – hangsúlyozta Mesterné Taskovics Valéria.

A pedagógus rámutatott továbbá, hogy a téli szünetben is kiváló programot jelentenek a szabadban tett nagy séták.

– Körbevesznek bennünket a digitális eszközök, különösen igaz ez a mai fiatalokra, akiknek testi, szellemi és lelki épségének megőrzését nagyban segítik a friss levegőn eltöltött hosszú családi séták. Ráadásul közben beszélgethetünk egymással. Mesélhetünk a gyerekeknek arról, szabad-e ilyenkor etetni a madarakat, hol vannak most a gólyák, milyen fontos szerepet töltenek be a fák a bolygónk életében – sorolta a lehetőségeket.

Azt is elárulta Mesterné Taskovics Valéria, hogy szerinte az egyik legkedvesebb közös tevékenység a családi mandala készítése.

– Vegyünk elő egy nagy méretű lapot és

mindenki kezdjen el rajzolni valamit, ami először eszébe jut vagy amihez épp kedve van.

Ez a játék lehetőséget ad arra, hogy a szülő is kitárulkozzon gyermeke előtt a rajz segítségével, megmutathatja például, hogy szeretne zsiráfokat látni vagy pálmafák között sétálni. Aztán ezekről lehet beszélgetni, közösen álmodozni – javasolta a pedagógus.

A karácsony előtti napokban jártunk a kiskunhalasi Bozorádi Mira és családja otthonában, aki épp édesanyjával, Bozorádi Tímeával ajándékokat készített a családtagoknak. A téli szünet első napjai náluk mindig kézműveskedéssel telnek.

– Tízéves kislányunk mindig nagyon lelkesen ül az asztalhoz, ha kézműveskedésről van szó. Ez a közös időtöltés nagyszerű alkalom arra, hogy beszélgessünk, ráadásul kiválóan képes megnyugtatni és lelassítani az embert – mondta Tímea.

Az édesanyától azt is megtudtuk, hogy gyermekükkel a szünidőben gyakran sütnek együtt, a tésztagyúrás például Mira kedvenc konyhai tevékenysége. A téli szünet, főként a két ünnep közötti időszak, náluk mindig a társasjátékok ideje, de kedvelt kikapcsolódást jelent számukra az olvasás és a színezés is.

– A legjobban talán mégis a szabadban szeretünk lenni, a kutyasétáltatást általában egy kisebb kirándulással is egybe kötjük, mindannyian nagyon élvezzük a friss levegőn töltött időt – mesélte Bozorádi Tímea a baon.hu-nak.