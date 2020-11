Fontos, hogy megerősítsük szervezetünk immunrendszerét

Megyénkben a hivatalos adatok szerint szerdán regisztrálták a 3219. koronavírusos esetet. Ki hogyan igyekszik megelőzni a fertőzést? Erről kérdeztünk néhány olvasót.

Kis Zsoltné Csővári Andrea, Kiskőrös, falugazda: – Mindenekelőtt betartjuk az általános szabályokat. Az autóban ott a kézfertőtlenítő, amelyet használunk, otthon hazaérkezés után kezet mosunk, a szájmaszk állandóan nálunk van. Ettől függetlenül elkaphatja bárki a vírust, ezért is erősítjük a szervezetünket. Nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt a családom. De emellett bioboltban, fitotékában is vásárolunk. D- és C-vitamint fogyasztunk, illetve homoktövisitalt is iszunk. Egy fél decit egy pohár teával keverünk fel. Állítólag jó immunerősítő hatással bír.

Juhos Csaba, Kecel, TÉSZ-elnök: – A párom szeptember elején kapta el a vírust, szerencsére kigyógyult. Én nem lettem beteg. Nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, és azokat az előírásokat, amelyeket a kormány elrendelt, betartjuk. A Fresh Fruit cégnél, ahol 16-an dolgozunk, a szezonban pedig harminc-negyvenen is voltak itt, senki sem lett beteg. Minden tél előtt felveszem az influenza elleni oltást, az idén is így lesz. D-vitamint szedek, és azt teszem, amit az orvosok javasolnak.

Tetézi Lajos, Izsák, nyugdíjas újságíró: – Nem tartozom azok közé, akik elbagatellizálják a járvány mértékét. Egyetértek azokkal a központi intézkedésekkel, amelyeket a kormány elrendelt, mert ezzel lehet tömeges méretben védekezni a vírussal szemben. A feleségemmel korábban nem, de idén – első alkalommal – felvettük az influenza elleni oltást. Betartjuk az általános védelmi szabályokat, amikor hazaérünk, az első utunk a fürdőszobába vezet. Azonnal kezet mosunk. Emellett, ha lehet, nem megyünk közösségbe, és csak egyikünk megy vásárolni. Olyan készítményt szedünk, amelyben benne van a C-, a D-vitamin és a cink is.

Borítóképünk illusztráció.