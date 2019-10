Fontos, hogy a gyermek lássa, nem kell tökéletesnek lennie

Kutatások már bebizonyították, hogy az életben való boldoguláshoz az értelmi képességek mellett elengedhetetlen az önismeret, a saját érzelmeink kontrollálásnak képessége, az empátia és a társas kapcsolatokban való jártasság, vagyis az érzelmi intelligencia. Ezen képességek fejlesztésének legfontosabb eszköze gyermekkorban a mese. Kádár Annamária pszichológus, tréner, a Mesepszichológia könyvek szerzője tartott előadást a Kiskunhalasi Városi Filmszínházban. Ennek kapcsán beszélgettünk vele arról, miként lehet fejleszteni az érzelmi intelligenciát gyermek- és felnőttkorban.

– Mesepszichológia című könyvében felhívja a figyelmet az életkori sajátosságokat figyelembe vevő meseválasztásra. Hogyan, mi alapján tudja egy szülő eldönteni, mit meséljen gyermekének?

– Van egy pár lényeges pont, amit érdemes betartani. Amikor a gyermek megszületik az altatók, döcögtetők, járogatók, ringatók és kis versikék mind-mind a mesekorszak megalapozói. A nyelv szavait nem érti még a kicsi, de az ismerős lüktetés, a ráismerés öröme ott van. Később jöhetnek a mindennapi kis élettörténetek, amikor például visszameséljük a gyereknek a napját. Hároméves korban jöhetnek az állatmesék és a kortárs kis novellák. Varázsmeséket 4,5-5 éves kortól lehet mesélni, mert ekkor alakul ki a kettős tudat, amikor a gyerek beleéli magát a mesébe, de már nem téveszti össze magát vele. Elválik a mesevilág és a valóság. A nagy mesekorszak 8-9 éves korig tart, akkor már nagyon erős a valóságra való irányulás, mégis nyugodtan lehet folytatni a mesélést akár a serdülőkor végéig, hisz olyankor ellazult tudatállapotba kerül a gyermek, belső képeket teremt magának, ami nagyon fontos.

– Könyveiben hangsúlyozza, hogy a meséléshez a klasszikus irodalmi alkotások mellett hozzátartoznak a családtörténetek is. Miért fontos ez a gyermek fejlődése szempontjából?

– Amikor mesékről gondolkodok, nemcsak nép- és kortárs mesét értek alatta, hanem a saját élet- és családtörténetünket is. Amerikai szakemberek 2001-ben egy kutatást végeztek ennek kapcsán, és az eredmények szerint annak a gyereknek, aki többet tud a családjáról – például ismeri szülei megismerkedésének történetét, nagyszülője iskolájának nevét – sokkal magasabb az önbecsülése, ami fontos része az érzelmi intelligenciának. Ugyanezen év szeptember 11-én összedőltek az ikertornyok, így megvizsgálhatták, mely gyerekek regenerálódnak a legjobban egy ilyen érzelmi megrázkódtatás után. Aki jól ismerte családja történetét, annak volt a legmagasabb a rugalmas alkalmazkodóképessége.

– Valószínű minden családban vannak olyan történetek, amikről nem szívesen beszélnek még egymás között sem. Mit és hogyan mesélhetünk el a gyerekeknek?

– Az a leghatékonyabb, ha ezekből a történetekből nem lúgozzuk ki a konfliktusokat, a nehézségeket vagy a fekete bárányokat. A gyerekeket az támogatja a legjobban, ha a népmesék modelljeire építjük a történetet, ahol a rossz dolgok után mindig jók történnek. Fontos, hogy lássa a gyermek, nem kell tökéletesnek lenni, elbukhat, de a megoldás módjait bemutatják a családjában. Emellett nagyon fontos, amit korábban már említettem, hogy elmeséljük gyermekünknek a saját élettörténetét is kisgyermek kortól kezdve. Ezek a helyzetek teremtik meg az alapjait a későbbi bizalmas serdülő-szülő beszélgetéseknek. Ez az egyik legfontosabb erőforrás, amit adhatunk gyerekünknek.

– Mennyire jellemzi ma a magyar családok életét ez a fajta történetmesélés?

– A régi családokban ez mindenképpen jelen volt, a hétköznapi cselekvések és munka során is beszéltek erről a családtagok. Manapság családja válogatja, hogy ez kinél milyen fontosságot tölt be, de nagyon sok jó példát látok erre, és úgy tapasztalom, a mostani generáció összegyűjti a múlt információit. Egyre tudatosabbak vagyunk annak tekintetében, hogy a gyökereink nélkül nem lehet szárnyuk sem. Van felszabadító erő abban – a tragédiák ellenére is –, ha ismerjük a családunk történetét. Ezek nagyon fontos hamuba sült pogácsák lehetnek a saját élettörténetünkben.

– Családtörténetet pedig nem csak szavakkal lehet elmesélni. Ön könyveiben, előadásain hangsúlyozza, hogy a felnőttek szavak nélkül, tetteikkel is mesélnek céljaikról, elveikről, hitvallásukról, önmagukról. A szülő hitelessége kulcsfontosságú tehát a gyermek érzelmi intelligenciájának fejlődéséhez?

– Abszolút. A hiteles szülői minta a legfontosabb. Nagyon nehéz, amikor például egy szülő úgy beszél a családjáról, hogy náluk nem hangzik el hangos szó, nemhogy veszekedés legyen. Amikor megtörténnek dolgok, de beszélni erről nem lehet, azzal teljesen hiteltelen képet adunk a gyereknek. Ha vállalni tudjuk a saját történetünket fájdalmakkal, bukásokkal, és ebben valamit mindennap egy kicsit javulunk, fejlődünk, a gyerek látja, hogy vannak ugyan nehéz élethelyzetek, de meg lehet oldani őket. Ezekből ő rengeteget tanul.

– Ha már a szülőkről beszélgetünk, felnőttkorban milyen technikákkal, módszerekkel lehet fejleszteni az érzelmi intelligenciát?

– Az érzelmi éntudatosságot akár konkrét tréningeken is lehet fejleszteni vagy önreflexióval, amikor egyszerűen elkezdjük megnevezni az érzéseinket. Az empátiát, mások érzéseinek felismerését fejleszthetjük úgy, beleállunk a helyzetekbe, figyelünk a másik emberre. Ha az ember kicsit tudatosan él, akkor a mindennapok hoznak olyan élethelyzeteket, hogy tudjuk ezeket fejleszteni. Sokszor a konfliktusok és a kudarcok adnak lehetőséget arra, hogy szembenézzünk azzal az énrészünkkel, ami nem annyira tetszik, és fejlődésre szorul. Ez sohasem instant megoldás, hogy ma elhatározzuk, hogy ez a terület fejlődni fog és holnapra már fejlettebb is lesz. Évek, évtizedek munkája ez.