Folytatódott az oltási akcióhét Kecskeméten is

A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház oltópontján kedden is folytatódott a koronavírus elleni védőoltások beadása.

A koronavirus.gov.hu oldal szerint, az oltási akcióban eddig összesen 831 ezren vettek fel oltást, közülük 681 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 102 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.

A kórházak ezen a héten is megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást. A megerősítő harmadik oltás is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A megerősítő oltás ismét 80-90 százalékra képes emelni a védettséget. Az oltási akcióhétről minden fontos információt IDE kattintva meg talál.

Ahogy korábban már beszámoltunk, ezen a héten is minden nap várják a kórházi oltóhelyek azokat, akik a koronavírus elleni vakcina első, második vagy a harmadik, megerősítő dózisát szeretnék megkapni. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Aki már korábban regisztrált, javasoljuk, hogy az eeszt.gov.hu oldalon keresztül foglalhat időpontot, így elkerülheti az esetleges várakozást. Első és második körös, valamint a megerősítő harmadik oltásra továbbra is ötféle vakcina áll a rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.

Bács-Kiskun megyében Kecskeméten, a Nyíri úti Rendelőintézetben és a Csabay Géza krt-i Bőrgondozóban, illetve Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason reggel 7-től este 7-ig várják az oltásra érkezőket.

Fotóriporterünk megörökítette, hogy a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház oltópontján kedden is folytatódott a koronavírus elleni védőoltások beadása.