Folytatódott a védőoltás beadása Kiskunfélegyházán

A német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával oltottak hétfőn a kiskunfélegyházi Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményben.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérjük, hogy vegyék fel az oltást! Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Eddig 57 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 38 ezren már fel is vették azt.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérjük, hogy regisztráljanak oltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12-17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren (80%) már fel is vették azt. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra vagy az a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten vagy az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás. IDE kattintva olvassa el a részleteket!

Fotósorozatot közölt hétfőn a Magyar Távirati Iroda arról, hogy hétfőn a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával oltottak a kiskunfélegyházi Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményben.