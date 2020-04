Folytatódik a sikeres program

Idén is folytatódik a Magyar Falu Program. Magyarország Kormányának továbbra is kiemelt célja, hogy a falvak népességmegtartó ereje erősödjön, ismét vonzóvá váljanak az ötezer lélekszám alatti települések a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében.

A Magyar Falu Program a pályázatokon keresztül megvalósuló támogatási rendszerrel, a mellékúthálózat fejlesztésével és a falusi csok bevezetésével segíti a kistelepüléseken élők életkörülményeinek folyamatos javítását.

„Kiemelt célkitűzés, hogy a falvak és nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és életstílus közötti választássá váljon” – mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A Magyar Falu Program pályázati köre idén három fő pillérre terjed ki: szolgáltatásfejlesztésre, infrastrukturális és eszközfejlesztésre, valamint az identitástudat erősítésére. Az intézkedések szoros kapcsolatban állnak egymással, így komplexitásukban erősítik a kistelepülések fejlődését.

A támogatások formája minden esetben vissza nem térítendő, hazai támogatás. A kedvezményezetteknek továbbra sem szükséges önerőt biztosítaniuk a támogatás igényléséhez. Az egyes pályázati alprogramok az idei évben is szakaszosan lesznek meghirdetve, hogy a pályázók kellőképpen fel tudjanak készülni a pályázati anyagokkal, amely során figyelemmel kísérjük a jelenlegi veszélyhelyzet miatt kialakult nehézségeket is.

Már hét pályázat került kiírásra, amelyből március 31-én a Magyar Falu Program első három pályázata nyílt meg a pályázók előtt. Elsőként a jelenlegi veszélyhelyzetben különös jelentőségű egészségügyi szolgáltatás fejlesztését célzó pályázatok nyíltak meg, amelyek keretében orvosi szolgálati lakásra, orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére nyújthatja be pályázatát a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás. A három alprogramra összesen hétmilliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre.

Ezer faluban fejlesztették az egészségügyi ellátást

A Magyar Falu Program közel ezer faluban járult hozzá az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez azzal, hogy összesen 6,1 milliárd forint értékben szereztek be korszerű orvosi eszközöket, illetve újítottak fel orvosi rendelőket a pályázati lehetőséggel.

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás biztosításához hozzájárult a Magyar Falu Program egyik pályázata, amely kiírása idén is folyamatban van. Ennek keretében tavaly 339 település vásárolhatott új, korszerű falubuszt, amely a falugondnoki szolgálatok keretében szintén fontos szerepet játszik most a helyi védekezésben (falugondnoki segítség az otthon maradó idős polgároknak a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, vagy épp a közétkeztetés lebonyolításában).

Bács-Kiskun települései sikeresen pályáztak

Bács-Kiskun megyében tavaly száz 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú település pályázhatott a Magyar Falu Programra: 246 kérelem került támogatásra, több mint hárommilliárd forint összegben. 31 település nyert el támogatást új, korszerű orvosi eszközök beszerzésére, több mint 97 millió forint összegben. Több mint 479 millió forintot nyertek el a megyei falvak önkormányzati tulajdonú utak felújítására; több mint 320 millió forintot a nemzeti és helyi identitástudat erősítését támogató eseményekre, kulturális intézmények tereinek építésére, felújítására, közösségszervező személy foglalkoztatására; több mint 187 millió forintot a közterületek karbantartását segítő eszközfejlesztésre; több mint 219 millió forintot a falu- és tanyagondnoki buszok beszerzésére; közel 68 millió forintot járdaépítésre/felújításra; több mint 366 millió forintot közfeladatot ellátó személyek, köztük a háziorvosok számára szolgálati lakás kialakításának támogatására; közel 104 millió forintot pedig a temetők fejlesztésére.

Mindezeken kívül több mint 245 millió forintból újulnak meg a megyei orvosi rendelők; több mint 358 millió forintból az óvodák; közel 195 millió forintból pedig a polgármesteri hivatalok. A településeken lévő helyi egyházi közösségek több mint 338 millió forintot nyertek el megyei szinten a helyi egyházi közösségi terek fejlesztésére, közel 74 millió forintot pedig az egyházi temetők fejlesztésére.

A magyar kormány családpolitikájának egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalokat gyermekvállalásra ösztönözze. Ez a törekvés szoros összhangban áll a Magyar Falu Program intézkedéseivel, amelynek keretében került kialakításra az ún. falusi csok, amely a családok lakhatási körülményeinek, életminőségének javításán keresztül nyújt biztonságot azoknak a fiataloknak, családoknak, akik falusi környezetben képzelik el jövőjüket. Bács-Kiskun megyében 95 településen vehető igénybe a falusi csok.

A Magyar Falu Program részeként megvalósuló mellékúthálózat felújításának, illetve fejlesztésének kiemelkedő szerepe van a program céljainak elérésében. A falun élő lakosság nagy része ingázik a lakhelye és a munkahelye között. A mellékúthálózatok állapota jelentősen befolyásolja többek között a munkába járás kérdését, a gyermekek oktatási intézménybe való eljutását, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, melyek az útfelújítási program révén jelentősen javulhatnak.

A kormány az alsóbbrendű utak rendbetételére létrehozta a Falusi Útalapot. A Magyar Falu Program útfelújítási programjával a cél, hogy az országos mellékúthálózaton a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legnagyobb hosszon javuljon az utak állapota. A teljes szélességű és több kilométeren összefüggő rekonstrukciók mellett nagy felületű burkolat-felújításokra is sor kerül. Utóbbi javításokat a leromlás mértékéhez és kiterjedéséhez mérten szakaszosan, helyszínenként különböző méretű és mélységű beavatkozásokkal végzik el.

Kömpöcön 35 milliós fejlesztés valósult meg

A Falusi Útalap keretében a tavalyi évben országosan több mint 430 kilométer mellékút felújítása történt meg vagy kezdődött el, 50 milliárd forint keretösszegben. Idén újabb 50 milliárd forint jut országos szinten 338 kilométernyi útszakasz felújítására. Mindezeken túl a nagy felületű burkolatjavítási programra idén 7 milliárd forint biztosított. Ebből az összegből 300–400 kilométernyi mellékút újulhat meg. 2021-től pedig évente 10 milliárd forint támogatást ad a kormány, amelyből éves szinten 450–600 kilométernyi úthálózat állapota javulhat.

Bács-Kiskun megyében a tavalyi évben 30,5 kilométernyi mellékút felújítása történt meg vagy kezdődött el. Az idei évben a tervek szerint további 22,4 kilométernyi mellékút újul meg.

Tisoczki László, Kömpöc polgármestere lapunknak elmondta: – Mi egy nagyon kicsi település vagyunk, így minden pályázati lehetőséget megpróbálunk igénybe venni, hogy megvalósulhassanak a fejlesztési terveink. Néha persze módosítunk az általunk elképzelteken és igazodunk a pályázati kiírások biztosította lehetőségekhez. A Magyar Falu Program révén így idén több mint 35 millió forintos beruházásokat valósíthatunk meg. A Hunyadi és a Kossuth utcák kapnak majd új, 5 centis aszfaltréteget. A közel 1 kilométeres útszakaszra 20 millió forint támogatást nyertünk. A Kossuth utca teljes hosszára ez nem lett volna elegendő, így mintegy 100 méteres szakasz költségeit saját költségvetésünkből fedezzük. Az óvodánk tetőcseréje lesz a másik nagyobb beruházás. A cserepekre és a tetőre kerülő napelemekre összesen 10 millió forintot fordíthatunk. Az óvoda udvarára hamarosan új játékelemek kerülnek, melyekre 5 millió forint áll rendelkezésünkre a Magyar Falu Program jóvoltából – sorolta Tisoczki László.

Szankon két projekt kapcsán is pályázik a község a Magyar Falu Program keretein belül. Varga Ferencné polgármester tájékoztatása szerint: egyrészt 15 millió forintot költenének a művelődési ház tetőszerkezetének cseréjére, az épület ugyanis beázik. Másrészt 5 millió forintból újítanák fel a járdát a Béke utcán, a Kossuth és Táncsics utcák közötti szakaszon.

Szalkszentmártonnak 21 millió forint jutott

Jelentős fejlesztések valósulnak meg az idén Szalkszentmártonban. Sikeresnek bizonyultak ugyanis a község magyar falu programos pályázatai.

– A pályázati sikereknek köszönhetően az idei esztendőben megújul községünk temetője. A projekt keretében kettő huszonnégy fülkés urnafal és egy szórókút, valamint az urnafal köré járda és egy parkoló épül. A tervezés során a környezetvédelmi és helytakarékossági szempontok érvényesültek. A fejlesztés révén az idősek és a mozgáskorlátozottak számára is könnyebb lesz a temető megközelítése. A végső búcsú helyszíne rendezett és kulturált lesz. A kivitelezés ötmillió forintba kerül. A beruházást a temetőt fenntartó református egyház is örömmel fogadta – tájékoztatta lapunkat Káposztás Tibor polgármester.

Márciusban fejeződött be Szalkszentmárton egyik leghosszabb bevezető útjának, a Béke utcának a rekonstrukciója. A mintegy ezernyolcszáz négyzetméteres felület leaszfaltozására, az útpadka nyesésére és az útcsatlakozások kialakítására 12 millió forintot költött az önkormányzat. A harmadik nyertes pályázatnak köszönhetően április végére valósul meg egy önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás szigetelése és fűtés-korszerűsítése. A beruházás négymillió forintba kerül. A lakásban a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola tanára él családjával, így a vele kötött együttműködési megállapodás révén öt évre megoldódik a matematikaoktatás az intézményben.

Az idei esztendőben három utca (Eperfa, Szőlő, József Attila) leaszfaltozását tervezik, melynek költségeit a Magyar Falu Program pályázataiból szeretnék fedezni.

Petőfiszálláson fejlesztenék az egyházi közösségi tereket is

Szász János, Petőfiszállás polgármestere lapunkat arról tájékoztatta, hogy nagy örömmel fogadták az önkormányzatok a Magyar Falu Program által kínált lehetőségeket, mert egy település életében minden segítség számít. A mostani helyzetben pedig még nagyobb lehetőség, hogy a program célirányosan támogatja a mindenkori kötelezettségek ellátását és az önkormányzati szolgáltatások biztosítását. – Bízunk benne, hogy a beadott pályázataink is sikeresek lesznek – nyilatkozta lapunknak Szász János. Elmondta, tavaly első körben a polgármesteri hivatal felújítá­sára 24,8 millió forintot nyertek, a munkálatok a napokban kezdődtek el. Emellett az óvodaudvar fejlesztésére 3,9 millió forint támogatást kaptak, ebből új udvari játékokat vásároltak. Az önkormányzati tulajdonú utak felújítására pedig 3,9 millió forintot kaptak, a keretből a Kossuth és a Petőfi utca kereszteződését újították fel. Ugyanakkor további két pályázatuk vár elbírálásra: az orvosi rendelő fejlesztéséhez 9 millió forint támogatásra pályáztak, míg az egyházi közösségi terek fejlesztésére 10 millió forintot igényeltek.