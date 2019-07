Folytatódhat a csoda a hajósi alkotótáborban

Férfikorba lépett a hajósi alkotótábor, de a résztvevők között egyre több a fiatalabb, ami garancia lehet arra, hogy az ország második legrégebbi művésztelepén még sokáig születhetnek új alkotások.

– Negyvenkét év az már érett férfikor, de bizakodó vagyok a művésztelep jövőjét illetően, mert jelentősen nőtt a harminc év alatti alkotók száma – mesélte Alföldi Albert népművelő, az alkotótábor, vagy ahogyan gyakran emlegeti „Hajós reneszánsz műhelye” létrehozója. A műhely népszerűségére jellemző, hogy az alapítók – akik még Tóth Menyhért festővész útmutatásait követhették –, közül többen is visszajárnak, de már annyian jönnének, hogy lassan korlátozni kell a résztvevők számát. A mostani kéthetes összejövetelen is több mint negyvenen voltak, még Portugáliából is érkezett egy fiatal lány, és idén sem hiányozhatott a kínai filmszínész, Dong Fu Lin. „Menyus bácsi” szerepét manapság a kortárs olasz festészet egyik legkiemelőbb művésze, Matteo Massagrande – aki nem mellesleg Alföldi Albert veje –, vette át és neki köszönhetően teljesednek ki a telepen készülő művek.

– A sors kegyeltje vagyok amiatt is, hogy Angéla lányom Olaszországba ment férjhez, és most Matteo az, aki köré iderajzanak az alkotók – tette hozzá Alföldi Albert.

Az idei táborban született művekről egyöntetű volt a hozzáértők véleménye: kiemelkedő színvonalú alkotások születtek, amiket szombaton tekinthetett meg a közönség a Borok és Művészetek Háza helyiségeiben. A falakon ott voltak az izsáki Balogh József alkotásai a hajósi, sváb nagymamákról a „nánikákról”, vagy éppen a zalaegerszegi Krokker Krisztina ikonfestő Árpád-házi Szent Erzsébetet megjelenítő remekműve. Végh Éva, dorogi festőművész ágyvégekre festett csendélete is kiváltotta a dicsérő szavakat.

– Berci bácsi ajánlotta ezeket a régi bútordarabokat, amikre én először egy tájképet álmodtam, de Berci bá’ azt javasolta, ha már Hajóson vagyunk, akkor inkább a szőlőhöz kötődjön az alkotás, aminek elkészítésében végig közreműködött és finomított rajta Matteo – tudtuk meg az alkotótól, akinek műve – mint az évek során sok száz, másik alkotás, amik a művésztelepen születtek -, egy hajósi otthon dísze lesz majd.

– Erre vagyok a legbüszkébb, ezekre a művekre, amik itt maradtak Hajóson – utalt minderre a megnyitó során Alföldi Albert, majd fia, Alföldi Róbert ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A színművész a hajósi alkotótáborról úgy vélekedett: „hihetetlen, egy csoda ebben a mi kis valóságunkban, amiben vagyunk.”

– Példamutató az is, hogy mennyire nagy dolgok születhetnek abból, ha megosztjuk másokkal is, amit tudunk – fogalmazott a többi között Alföldi Róbert, aki hozzátette: nem az a fontos, hogy ki, milyen képzettséggel rendelkezik, honnan jön – hiszen vannak, akik ebből élnek és sikeresek, másoknak pedig hobbija az alkotás –, hanem a mű, amit létrehozott.