Folytatnák az útfelújítási munkákat

A mostani önkormányzati ciklus elején vállalt gyűjtőút felújítási program a tervek szerint halad – közölte Kuris István László önkormányzati képviselő a városban elindult útfelújításokról.

Hozzátette: az önkormányzat vezetése nyitott arra, hogy az előzetesen felállított gyűjtőutak besorolása módosuljon, mégpedig úgy, hogy a Tinódi út felújítását a többi gyűjtőút előtt végeznék el. A Petőfi utcával együtt a Tinódi utcai útfelújítás a második olyan kivitelezés, amelyhez kormányzati támogatás érkezik.

Négy évvel ezelőtt a Csendes ­köz lakói önerőt ajánlottak fel, ha az önkormányzat segít számukra az útfelújításban. Ez a lakossági kezdeményezés volt az egyik pillére a később az önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott úttársulásos rendeletnek. Ennek köszönhetően a Csendes ­köz mellett, a Hunyadi utca egy szakaszán is végeztek már az útfelület felújításával. Megalakult az úttársulás a Honvéd utcában és szintén lakossági összefogásnak köszönhetően, a Vass Lajos utcában is szerveződik az útfelújítás, valamint a Róna utcában élők is ezzel a lehetőséggel fogják kérni az önkormányzat támogatását.

Kuris István László annak a reményének is hangot adott, hogy a Tinódi útról nyíló kisebb útszakaszokban élők is tudnak majd úttársulási közösséget alkotni és akár a Tinódi út felújításával párhuzamosan, de önálló projektként lehetőség lesz az ottani útfelújításokra.

A Tinódi utca felújítására 30 millió forint kormányzati támogatás érkezik. A tervezést megkezdték a szakemberek, amely jó ütemben halad és akár már szeptemberben tárgyalhat a képviselő-testület arról, hogy mennyi önerőt kell vállalni a munkálatok elvégzéséhez.