Fokozatosan újítják fel Kalocsa központját

A város történelmi része, a belváros egy-egy szakasza a patinát megőrizve folyamatos megújulást mutat. Tavaly nagy lendületet vett az érsekség által évtizede elkezdett főtér-rekonstrukció, határozat született a Szent István király út újrafásítási programjára, melynek első ütemére tavaly, a másodikra az idén sor is került.

Az elöregedett, beteg ostorfák helyére a főszékesegyháztól a Malatin téri autóbusz-pályaudvarig egységes fasor díszíti majd Kalocsa főutcáját, a városatyák szándéka szerint újabb évszázadra meghatározva a városképet. A napokban fejeződött be a Belvárosi iskola előtti, már újrafásított szakasz térrekonstrukciója.

– A város vezetésének kiemelten fontos célja, hogy a város főutcájának, a Szent István király útnak ne csak az újrafásítása, hanem ütemezetten, szakaszosan, de végig megtörténjen a rekonstrukciója – mondta el hírportálunknak dr. Filvig Géza polgármester.

– A város most mintegy nyolcmillió forintból a Belvárosi iskola előtti utcaszakaszt tette rendbe. Célunk a felújítással az ide járó gyermekek komfortérzetének növelése, biztonságának fokozása és hosszú távon a Szent István király úton egységes látkép kialakítása, amely az itt élő embernek is tetszik és a városba érkező turistákra is jó benyomást tesz. Befejeződött az iskola előtti terület burkolatának teljes körű cseréje, a gyalogátkelőhely iskolához rávezető járdafelületének cseréje mellett új utcabútorok kerültek telepítésre, kerékpártárolók, asztalok padokkal, szemétgyűjtők. Az utcabútorok kiválasztásában szempont volt, hogy illeszkedjen a sétálóutcában már meglévő térelemekhez. Az is fontos perspektíva volt még, hogy az arra járók, az iskolába járó gyerekek le tudnak ülni, ezáltal is erősítve a közösségi életet és kényelmet – indokolta Filvig Géza polgármester.

Teljes körű rekonstrukció történt, hiszen a csapadékvíz-elvezetés biztosítására folyókák, tisztítóaknák kerültek kiépítésre, ami csatlakozik a városi zárt hálózatra. A közút kiemelt szegélyének is megtörtént a cseréje, és az újratelepített fák köré talajtakaró cserjék telepítését tervezik még az őszi időszakban.